Melania i Donald Trump ponovno su se našli u središtu pozornosti. Mnogi su uvjereni da je ovo dokaz bračne krize o kojoj se bruji već nekoliko mjeseci.

O Melaniji i Donaldu Trumpu ponovno se raspravlja na veliko. Ovog puta u središtu pozornosti našla se božićna fotografija supružnika koja je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama.

"Predsjednik SAD-a i ja zabavili smo se pomažući djeci da prate put Djeda Božićnjaka. Svima želimo divan Badnjak", napisala je prva dama na svom Twitteru i pokrenula lavinu komentara. Mnogi su se odmah složili da fotografija ne odaje dojam bliskosti, veselja i zabave o kojima Melanija govori. Supružnici Trump okrenuli su jedno drugome leđa pa su neki ovo shvatili kao potvrdu višemjesečnih šuškanja o njihovoj bračnoj krizi.

@POTUS and I had fun helping children track #Santa tonight. Wishing everyone a wonderful #ChristmasEve pic.twitter.com/vzsRfNlrx3