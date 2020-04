Mel C (Foto: Profimedia)

Mel C snimljena je u romantičnoj šetnji Londnom s dečkom Joem Marshallom s kojim je u vezi od 2015. godine.

Pjevačica Mel C nekada je pod nadimkom Sporty Spice bila dio popularnog ženskog benda Spice Girls koji je žario i palio pozornicama cijelog svijeta i tako si priskrbio i titulu kultnog sastava. No od dana najveće slave prošlo je dosta godina, Mel C, punog imena Melanie Jayne Chisholm danas ima 46 godina i ne pojavljuje se često u javnosti.

Pogotovo ne u društvu svog dečka Joea Marshalla s kojim je u vezi od 2015. godine, no paparazzi su ih ovih dana uspjeli snimiti na pustim londonskim ulicama. Par je bio dobro raspoložen, a u ležernom su izdanju odlučili prošetati i jednim od tamošnjih parkova. Osim ljubavne veze, Mel i Joea povezuje i ona poslovna, jer je ubrzo nakon što su započeli romansu, Mel odlučila da će upravo on biti njezin menadžer.

"Postavlja mi izazove ali me poštuje i voli. Mislim da nisam bila s nikim u vezi prije tko mi je toliko čuvao leđa", izjavila je u intervjuu iz 2016. godine za magazin Closer.

Mel je i dan danas u top formi, njeguje svoj sportski stil, a na licu joj je vidljiva tek pokoja bora. Čini se da godine na nju nisu ostavile prevelikog traga i da sportski način života na nju ima sjajan učinak. Svoje isklesano tijelo i mišiće bila je pokazala i na ljetovanju prošle godine u Grčkoj, koji su rezultata puno vremena provedenog u teretani.

"Postavlja mi izazove ali me poštuje i voli. Mislim da nisam bila s nikim u vezi prije tko mi je toliko čuvao leđa", izjavila je u intervjuu iz 2016. godine za magazin Closer.

Prije Joea, Mel je bila u vezi s Thomasom Starrom s kojim ima 11-godišnju kći Scarlet i koja joj je bila izvor najveće snage nakon razvoda.