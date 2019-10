Slavna pjevačica i bivša Spajsica Mel B nakon niza skandala pronašla je sreću s novim dečkom, Roryjem McPheejem.

Bivša Spajsica Mel B (44) posljednjih godina ne prestaje šokirati javnost svojim skandalima. Veze s oženjenim glumcima, lezibijske ispovijesti, optužbe za zlostavljanje djece i afere s natjecateljima showa u kojem je članica žirija - sve su to primjeri iz raskalašenog života ove slavne pjevačice koja kao da nikada nema mira.

Iako se činilo da će ju optužbe o zlostavljanju vlastitih kćeri dokrajčiti, Mel B se vratila jača no ikad i to na krilima nove ljubavi. Name, nakon što se šuškalo da je imala aferu s pobjednikom showa "X Factor" Jamesom Arthurom (31), procurili su novi detalji njezinog privatnog života.

Tako se saznalo da je u sretnoj vezi s 13 godina mlađim frizerom Roryjem McPheejem (31) i to već dvije godine! Mel B i Rory su u vezi već dvije godine, a prije pet tjedana su kao par otišli na jedno vjenčanje. Upoznao ih je glumac Christian Cooke (32) koji je ujedno i rođak ove poznate dame.

"Prijatelji su godinama. Iskra se dogodila prije dvije godine, ali su se suzdržavali od pojavljivanja u javnosti. Na vjenčanju su izgledali tako sretno. Mel ne želi ozbiljnu vezu, a Rory je vrlo opušten", rekao je prijatelj para.

Istaknuo je da se pjevačica nije prestala smiješiti dok je bila u društvu svog mlađeg dečka. Navodno su se spetljali nakon što se razvela od bivšeg supruga, filmskog producenta Stephena Belafontea (44). Inače, Mel B je prije nekoliko tjedana rekla voditelju Jonathanu Rossu (58) da je slobodna pa je vijest o njezinoj vezi s Roryjem mnoge iznenadila.