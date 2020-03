Meital Dohan i Al Pacino nedavno su prekinuli ljubavnu vezu, a sada je ona odlučila progovoriti o pravim razlozima zašto je tome tako.

Početkom veljače u medijima se pojavila vijest da je došao kraj velike ljubavi 40-godišnje glumice Meital Dohan i 79-godišnjeg glumca Ala Pacina, a razlog prekida koji je ona tada navela poprilično je sve iznenadio.

Naime, ona je bez previše oklijevanja izjavila da je teško biti u vezi s toliko starijim muškarcem i da joj on ništa ne kupuje.

"Pokušala sam to poreći, ali on je sada stariji čovjek. Unatoč ljubavi koju sam osjećala, nije potrajalo", izjavila je u jednom od intervjua, ali i dodala da ga je napustila nakon dvije godine veze zato što nije volio trošiti novac i kupovao joj je samo cvijeće, iako se njegovo bogatstvo procjenjuje na 140 milijuna britanskih funti.

No u svom prvom intervjuu za britanske medije nakon prekida Meital želi pojasniti da nije mislila baš tako. Tvrdi da je puno toga što je rekla pogrešno shvaćeno te inzistira na tome da se zaista trudila da njihova veza uspije.

"Bila je to nevjerojatna, velikodušna i lijepa ljubav. Ono što se dogodilo između nas bilo je veće od materijalističkih stvari poput cvijeća ili čokolade, dijamanata ili automobila, izjavila je za Daily Mail.

Otkrila je i da je njihova romansa započela tek nakon dileme s kojom s suočavaju mnoge žene koje završe sa starijim muškarcima, ne razmišljajući dovoljno o posljedicama. Ona u svojim godinama vidi priliku da postane majka, dok primjerice Al, koji već ima troje djece, ne želi ponovno biti otac.

"Bila je to jedna od najnevjerojatnijih ljubavnih priča u mom životu, ali priznali smo si da želimo različite stvari u životu. Dvije godine su puno i volimo se, ali kuda to ide? Zaista želim imati djecu. Teže je kad je netko toliko stariji od tebe jer ja moram graditi svoju obitelj, dok ju on već ima", pokušala je objasniti i zaključila da je to u ovom trenutku najbolja odluka koju ništa ne može promijeniti.

Meital i Al upoznali su se početkom 2018. godine i zaljubili se na prvi pogled. U javnosti su se pojavljivali zajedno na brojnim događanjima, a uživali su i svaki slobodni trenutak provoditi zajedno.

Al je prije Meital bio deset godina u vezi s argentinskom glumicom Lucilom Sola, čija je 22-godišnja kći Camila Morrone djevojka 45-godišnjeg oskarovca Leonarda DiCaprija

Al je poznat kao veliki zavodnik koji je bio u vezi s brojnim kolegicama, no nikada se nije ženio, a ima sina i kćer s glumicom Beverly D'Angelo te kćer s učiteljicom glume Jan Tarrant.