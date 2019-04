Meghan Markle želi roditi svoje prvo dijete u novom domu u Frogmore Cottageu.

Dok Velika Britanija iščekuje rođenje kraljevske bebe princa Harryja i vojvotkinje Meghan Markle, zemljom se šire sve glasnija šuškanja o tome da je Meghan odlučila roditi kod kuće u Windsoru. To su potvrdili i njezini bliski prijatelji, piše Daily Mail.

37-godišnja Meghan navodno želi roditi na isti način kao što je i kraljica Elizabeth, i to u Frogmore Cottageu, svom novom domu koji dijeli s princem Harryjem. Vijest je to koja se pojavila nakon tvrdnji novinara koji prate kraljevsku obitelji o tome da kraljevski par uopće ne planira "tradicionalni" izlazak s djetetom ispred bolnice nakon porođaja, kao što su to učinile vojvotkinja Kate Middleton i pokojna princeza Diana.

Inače, kraljica Elizabeth i sama je rođena izvan bolnice. Točnije, u domu svog djeda i bake u Mayfairu, dok je svoje četvero djece rodila u Buckinghamskoj palači i rezidenciji Clarence.

Ipak, izvor blizak kraljevskom paru naglasio je da Meghan i Harry nisu isključili opciju porođaja u bolnici, s obzirom na to da ona ima više od 35 godina i povećan je rizik od preranog porođaja ili potrebe za epiduralnom ili carskim rezom.

Meghanina prijateljica iz Amerike tvrdi da je Meghan, koja još uvijek prakticira jogu svakog dana i dobro podnosi trudnoću, izvrsnog zdravlja i ne vidi razlog zašto ne bi uživala u sigurnom, a privatnom porođaju kod kuće.

"To bi joj bilo najdraže, ali očito ovisi o tome kako će se stvari razvijati same od sebe", izjavila je anonimna prijateljica.

Još uvijek nije poznato hoće li princ Harry biti prisutan na porođaju ili će Meghan omogućiti potpunu privatnost.