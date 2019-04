Meghan Markle navodno je zabranila osoblju palače parkiranje automobila u blizini njezina novog doma.

Osoblje dvorca Windsor navodno je dobilo zabranu za korištenje parkirališta koje se nalazi u blizini novog doma vojvotkinje Meghan Markle i princa Harryja, prenosi Daily Mail.

Sporno parkiralište koje se nalazi u blizini nove rezidencije kraljevskog para Frogmore Cottagea, godinama stoji na raspolaganju zaposlenicima Windsora. No sada će svoja parkirna mjesta morati potražiti čak milju dalje, točnije u javnom parku Kralja Edwarda VII.

To znači da će svi oni zaposleni u kraljevskom kućanstvu kao i ostalo osoblje morati u dužu šetnju do radnog mjesta, kao i nakon radnog vremena odlazeći svojim kućama, piše The Sun.

Nakon ove vijesti javio se strah kako će mnogima biti ograničen dolazak i obližnji golf klub te na sportski teren za kriket.

"Bojimo se kako će nam uskoro biti rečeno kako više ne smijemo igrati kriket i da će se klubovi zatvoriti. Uznemirava nas to", otkrili su anonimni izvori za Daily Mail.

Ipak, izvor iz palače Windsor tvrdi kako odluka o zabrani parkiranja nema veze veze s Meghan i Harryjem već da je to stvar odluke upravitelja dvorca. No u to je gotovo nitko ne vjeruje.

Meghan i Harry uskoro bi trebali postati roditelji, a u Frogmore Cottage preselili su se kako bi osigurali mir obitelji.