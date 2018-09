Fotografija koja navodno prikazuje vojvotkinju Megahn Markle u šetnji sa psom zapalila je društvene mreže.

Fotografija koja navodno prikazuje vojvotkinju Meghan Markle kako se sprema počistiti za svojim psom zapalila je društvene meže, nakon što je Kraljevska palača demantirala da se ne fotografiji nalazi baš ona.

CBS-ova reporterka Lisa Petrillo objavila je tvit s detaljima susreta, za koji tvrdi da je imala s vojvotkinjom, nakon što je uočila osobu koja joj prilično sliči i koja je šetala psa izvan privatne rezidencije koju Meghan dijeli s princem Harryjem.

So incredibly enough, walking by @kensingtonroyal -we spotted this beautiful, woman with a familiar air”outside the entrance to the private residence where Harry& Meghan live . MEGHAN!? her dog was doing his business. She couldn’t have been sweeter. #princessespickuppooptoo pic.twitter.com/G0SkQelmPE