Meghan Markle s nekoliko je detalja promijenila svoj stil otkako je postala članica kraljevske obitelji, a prisjetili smo se kako je izgledala na početku glumačke karijere.

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle nekoć je bila glumica u usponu, a svijet ju je znao kao Rachel iz serije "Suits". Gotovo preko noći život joj se iz temelja promijenio te je postala dio britanske kraljevske obitelji i supruga princa Harryja. Iako se činilo da živi pravu bajku, stvari su se ipak pokazale drugačijima, barem sudeći po njezinu ponašanju proteklih mjeseci. No podsjetimo se kako je Meghanin život izgledao prije ulaska u kraljevsku obitelj.

Rođena je u Kaliforniji, a njezini roditelji rastali su se kada je imala šest godina. Pred kamerama se pojavila u jednoj reklami kada je imala tek 11 godina, a osim glume neko joj je vrijeme bila primamljiva i karijera političarke. Gluma je prevagnula, a Meghan je na početku karijere govorila kako je imala problema sa svojom rasom. "Nisam bila dovoljno crna za neke uloge niti sam bila dovoljno bijela za druge", govorila je onda. Pojavila se u nekoliko serija i filmova, a najzapaženija uloga bila joj je ona Rachel Zane u "Suits".

Dosta pažnje privlačila je i privatnim životom, no uvijek je bila ispod radara najvećih svjetskih tabloida. Za producenta Trevora Engelsona udala se 2011. godine nakon pet godina veze, no rastali su se dvije godine kasnije. Jedno je vrijeme ljubila Coryja Vitiella, slavnog kuhara, no veza je također potrajala dvije godine. U lipnju 2016. godine započela je vezu s britanskim princem Harryjem te je u vrlo kratkom roku postala meta svih svjetskih tabloida.

U tom vremenu dosta se promijenio i njezin stil. Naizgled jednostavan, stil Meghan Markle postao je pomno profinjen te je u svakom trenutku pazila što ima na sebi kada izlazi u javnost. Iako je ranije njegovala holivudski ležerni stil, Meghan već posljednjih nekoliko godina gledamo u svim medijima u elegantnijim varijantama. Brojni su je časopisi 2018. godine svrstavali među najbolje odjevene slavne osobe na svijetu, a Meghan i danas jako pazi na svaki detalj svoje odjeće.