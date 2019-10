Meghan Markle otvoreno je progovorila o pritisku moji mediji na nju svaljuju, ali i teškoćama s kojima se nosi kao novopečena majka.

Meghan Markle u posljednje se tri godine pretvorila iz američke miljenice u omiljenu metu britanskih tabloida. Supruga princa Harryja svakodnevno trpi oštre kritike medija i javnosti koja ju razapinje za svaki pogrešan potez, a čini se kako vojvotkinja više ne može zadržati svoju patnju sama za sebe, pa je o svemu i javno progovorila.

U ekskluzivnom intervjuu za britanski ITV Meghan je usred svoje afričke turneje progovorila o tome koliko je zapravo teško biti ona - vojvotkinja pod stalnim povećalom javnosti. Ljepotica je tako otkrila kako ona i njezin Harry jedva preživljavaju pritisak pod kojim se nalaze te da im je uz malo dijete sa svime time jako teško nositi.

Priznala je da se za vrijeme svoje trudnoće osjećala iznimno ranjivom i izloženom udaru zlih jezika, ali i da je pokušala zadržati britanski hladni stav u javnosti - no to se ispostavilo pogubnim za njezino psihičko zdravlje.

"Stalno govorim H da nije dovoljno preživljavati, treba živjeti i blistati", rekla je Meghan te otkrila kako svog supruga iz milja naziva samo prvim slovom njegova imena. Uz to, vojvotkinja je rekla i kako su je njezini britanski prijatelji upozorili na to što će joj se dogoditi ako se odluči udati za princa.

"Nisam imala pojma s kolikim ću se pritiskom susresti. Kada sam se zaljubila u Harryja moji su američki prijatelji bili sretni zbog mene, no oni iz Velike Britanije su mi rekli da će me tabloidi uništiti te da se ne upuštam u to", rekla je Meghan.

"Teško je. Nije me mnogo ljudi pitalo kako sam. Nisam baš dobro. Teško je biti u fokusu javnosti i biti mlada majka, žena..." otkrila je svoje osjećaje Meghan u dirljivom intervjuu koji je rastopio srca mnogih.

Za samo sat vremena nakon što su se Meghanine riječi prenijele internetom, tema "WeLoveYouMeghan postala je iznimno popularna na društvenim mrežama i potakla je tisuće komentara. Kao i uvijek, neki su optužili vojvotkinju za prenemaganje i pretjerivanje, dok su drugi suosjećali s njom i izrazili joj svoju podršku.