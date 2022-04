Meghan Markle je prije nekoliko dana nacrtala ukrajinsku zastavu, no pogriješila je boje te je odmah postala predmet sprdnje na društvenim mrežama.

Vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle, postala je predmet ismijavanja na društvenim mrežama nakon što je prije nekoliko dana crtala ukrajinsku zastavu. Vojvotkinja je pokazala svoj majčinski instinkt dok je s britanskim vojnicima i njihovom djecom u Nizozemskoj crtala, no zbog jednoga gafa joj je sve palo u vodu.

40-godišnja Meghan je ispisicala riječ "mir" dok je slikala ukrajinsku zastavu, no nije primijetila da joj žuta i plava boja zastave stoje naopako. Fotka je objavljena i na Twitteru britanske ambasade u Nizozemskoj, a odmah su uslijedili komentari u kojima su se mnogi sprdali s Meghan.

A very special moment in the @UKinNL tent on Sunday as Meghan, the Duchess of Sussex joined #TeamUK🇬🇧 families for @nl_British's story hour! Team UK's James Stride read 'Hairy Maclary from Donaldson's Dairy'@InvictusGamesNL #IG22 @HelpforHeroes

📷 Chris Allerton @WeAreInvictus pic.twitter.com/JpXj3e3HnD