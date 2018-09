Meghan i Harry vjenčali su se u svibnju, a još uvijek se otkrivaju detalji s raskošne ceremonije.

Princ Harry i Meghan Markle vjenčali su se 19. svibnja ove godine.

Kraljevski par tako je u braku tek nešto više od 4 mjeseca, no o raskošnoj ceremoniji još uvijek se ne prestaje pričati jer svako malo isplivaju neki novi detalji.

O posljednjem se raspričala sama vojvotkinja od Sussexa, i to u dokumentarcu pod nazivom "Queen of the World", a radi se o detalju na raskošnom velu koji je nosila na jednom od najvažnijih dana u svom životu.

Veo je bio dugačak nekoliko metara te je savršeno odgovarao jednostavnoj vjenčanici s dugim rukavima koju je odabrala, a vojvotkinja je priznala kako je ona bila glavni "krivac" za njega.

Naime, na velu su se našla 53 cvjeta u čast 53 zemlje Commonwealtha, a upravo je to bila njezina ideja. "Znala sam da će to biti zanimljivo iznenađenje za mog supruga, koji do vjenčanja nije imao pojma što se događa. Bio je jako sretan kad je saznao što sam napravila za naš poseban dan", govori Meghan u spomenutom dokumentarcu.

Iako se otprije znalo što simboliziraju cvjetovi, sve do sada se nije znalo da je ta ideja bila vojvotkinjina. Kako je sama izjavila u nastavku, kao članici britanske kraljevske obitelji bilo joj je jako važno da sve zemlje budu uključene kako bi im pokazala da je svjesna važnosti svoje uloge i odgovornosti koju je dobila s njom.

Bivša američka glumica itekako zna što je dobar PR, bez obzira na podijeljena mišljenja o tome s kakvom je namjerom stigla na britanski dvor.