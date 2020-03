Meghan Markle je od prošle godine, kako je otkrio njezin muž, princ Harry, željela povratak glumi.

Meghan Markle (38) vratila se glumi, no u nešto drugačijem obliku u suradnji s produkcijskom kompanijom Disney, prenosi Sky News.

Naime, supruga princa Harryja je narator u dokumentarnom filmu "Elephant" koji će se od 3. travnja prikazivati na kanalu Disney+. Svjetski poznati studio je objavio tu vijest na Twitter, a kasnije su sve kratko komentirali iz Buckinghamske palače.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArpgkbrjRj