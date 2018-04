Zbog američke starlete Wallis Simpson, Edward VIII odrekao se prijestolja. Sestra Jackie Kennedy dugo je vremena bila poljska princeza.

Otkako je objavljeno da će holivudska glumicaMeghan Markle postati članica britanske kraljevske obitelji, svijet ne prestaje brujati o toj 36-godišnjoj ljepotici. Ljubavna priča Meghan i princa Harryja je kao iz bajke, a tako je otprilike svaki put kada djevojka iz naroda upozna princa. Nije prvi put da se pripadnik kraljevske obitelji ženi ženom koja dolazi iz Hollywooda. Meghan je imala nekoliko prethodnica i nije prva glumica koja odustaje od karijere da bi bila princeza. Prisjetit ćemo se nekadašnjih vremena i neprežaljene Grace Kelly, ali i Rite Hayworth.

Wallis Simpson

Prva među kontroverznim ljubavima jest onaWallis Simpson i Edwarda VIII. Njihova ljubav uzrokovala je krizu ustava britanske monarhije 30.-ih godina prošlog stoljeća. Kada su se sreli, Edward je još uvijek imao titulu princa, a Wallis je bila starleta, koja je iza sebe imala dva braka. Toliko se zaljubio u Wallis da je svojevoljno odustao od prijestolja - i to prije nego što je njezin razvod uopće finaliziran. Kasnije su se vjenčali i nastavili život u Francuskoj. Neke od plemićkih dužnosti ipak je obavljao, no Wallis je bila i ostala najvažnija. Ostali su u braku do njegove smrti 1972. godine.

Caroline Lee Bouvier

Jacqueline Kennedy Onassis imala je mlađu sestru - Caroline Lee Bouvier. Iako je živjela u sjeni svoje sestre, Lee je imala itekako uzbudljiv život. Udala se tako 1959. godine za poljskog princa Stanislawa Albrechta Radziwilla. Bio je to njezin drugi, a njegov treći brak. Dobili su u njemu dvoje djece, a rastali su se 1974. godine. Caroline se kretala u visokom društvu pa je upravo ona svoju sestru Jackie upoznala s grčkim tajkunom Aristotleom Onassisom. Caroline se pokušala baviti raznim djelatnostima, no ni u čemu nije ostvarila veći uspjeh. Lee danas živi u New Yorku, a nekad je vodila život i u Parizu te Londonu.

Grace Kelly

Grace Kelly, prelijepa i popularna, bila je jedna od najvećih zvijezda na svijetu kada je upoznala princa Rainiera III 1956. godine. Princ Monaca zaljubio se u lijepu glumicu, a ona se zbog njega umirovila sa svega 26 godina i postala princeza. Bilo je to vjenčanje stoljeća. Sve je izgledalo bajkovito, Grace je bila obožavana, no završilo je na tužan i tragičan način. Naime, Grace Kelly je 1982. godine tijekom vožnje pozlilo te je izgubila kontrolu nad automobilom. Tada je u automobilu s njom bila i najmlađa kći Stephanie. Grace Kelly tada je imala svega 52 godine.

Rita Hayworth

Karizmatična, lijepa, Rita je 40-ih godina prošlog stoljeća bila kraljica ekrana. No, sve je napustila kako bi se udala za princa Ali Salmana Aga Khana. Vjenčali su se u Cannesu 1949. godine. No, ljubav je pukla već 1951. godine, kada je Rita zatražila razvod. On je finaliziran 1953. godine. Neki tvrde da je svemu kriva njegova afera, dok drugi smatraju kako je svemu kriva vjera. Navodno je Ali htio njihovu kćer Yasmin odgajati kao muslimanku, dok je Rita htjela kći odgajati kao katolkinju. Rekla je svom suprugu kako poštuje sve vjere, no želi da njihova kći bude odgojena kao "normalna američka cura katoličke vjeroispovijesti". Rita Hayworth preminula je 1987. godine.

Nova TV gledateljima priprema veliki prijenos jednog od najiščekivanijih događanja godine – kraljevsko vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle koji će 19. svibnja sudbonosno ''da'' izreći u kapeli sv. Georgea u Windsoru. U posebnoj emisiji, iz kraljevski opremljenog studija, gledatelji će tijekom više od tri sata emisije moći izravno pratiti tijek vjenčanja, atmosferu s lokacije, ali i čuti zanimljive analize gostiju. S njima će u studiju razgovarati voditelji Valentina Baus i Dorijan Elezović kojemu je, nakon vjenčanja princa Williama i Kate, ovo drugo kraljevsko vjenčanje koje će popratiti u voditeljskoj ulozi. S lokacije vjenčanja najsvježije će informacije donositi novinarka Barbara Štrbac, a emisiju će uređivati iskusna urednica Ivana Ivančić.