Meghan Markle 4. se srpnja iznenada pojavila na Wimbledonu kako bi podržala Serenu Williams.

Što god Meghan Markle napravi, naiđe na kritike ne samo britanske, već i svjetske javnosti.

Tako se bivša američka glumica 4. srpnja iznenada pojavila na slavnom teniskom turniru Wimbledon kako bi podržala blisku prijateljicu Serenu Williams, no najviše pažnje ukrala je odjeća u kojoj je stigla na tribine.

Naime, 37-godišnja vojvotkinja od Sussexa odjenula je traperice, obični crni topić i dugi bijeli sako na prugice, dok je pogled skrivala ispod tamnih naočala. Pogađate, polemiku su izazvale njezine traperice, i to u zoni koja je bila samo za istaknute članove društva.

"Bila je to noćna mora, ona je bila noćna mora. Bila je noćna mora za smještaj u neprimjerenoj odjeći i s paranojom vezanom uz sebe i poglede drugih. Nije smjela doći u trapericama, to nije dozvoljeno", otkrio je jedan od službenika zadužen za organizaciju ovog važnog sportskog događaja za The Times.

Također, njezini tjelohranitelji upozoravali su ostale uzvanike u njezinoj blizini da nipošto ne snimaju vojvotkinju i njezine dvije prijateljice tijekom meča.

Oglasila se i bivša teniska zvijezda Sally Jones koja je gledala meč i koju su tjelohranitelji također upozorili da ne fotografira vojvotkinju, iako to uopće nije kanila.

"Nisam imala pojma da je Meghan tamo, već sam htjela fotografirati Serenu. Tek kasnije sam primijetila vojvotkinju koja je čitavo vrijeme gledala okolo kako bi vidjela tko ju gleda. Harry i Meghan na sebe gledaju kao na zvijezde A-liste, a manje kao na kraljevski par koji treba obavljati svoje dužnosti. Tamo je bilo 200 fotografa, a njezini tjelohranitelji mene upozoravaju zbog snimanja. Ispadaju djetinjasti, a nas uzimaju za budale", bila je oštra u svom javnom istupu.

"Privatnost na Wimbledonu? Kakva glupost! Kraljevska obitelj nisu ljudi koji imaju privatnost. Ako ju želiš, vrati se u Ameriku i živi privatno", poručio je vojvotkinji voditelj Piers Morgan koji je jedan od njezinih najvećih kritičara od samih početaka.