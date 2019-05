Porođaj Meghan Markle potpuno je odudarao od kraljevske tradicije. Donosimo 10 pravila o porodima kraljevskih beba koja Meghan nije poštovala.

U listopadu 2018. vijest iz Kensingtonske palače proširila se svijetom poput munje – princ Harry i Meghan Markle očekuju svoje prvo dijete već nakon pet mjeseci braka. Beba čije su rođenje s nestrpljenjem čekali brojni obožavatelji kraljevske obitelji diljem svijeta rodila se u ponedjeljak.

Sretnu vijest medijima je priopćio princ Harry, koji nije skrivao koliko je sretan jer je postao otac.

A vojvotkinja od Sussexa poznata je po svojim prohtjevima i željom da se razlikuje od ostatka kraljevske obitelji, pa je takav stav zauzela i kad je riječ o porođaju. Donosimo listu svih pravila i tradicija koje je Meghan prije rođenja svog prvog djeteta – odbacila.

Kensingtonska palača u kratkom je priopćenju u travnju obavijestila javnost i medije kako zapravo – nisu obvezni javnosti pokazati kraljevsku bebu sve dok tako ne odluče novopečeni roditelji, princ Harry i vojvotkinja Meghan.

Njihova odluka o tome da rođenje svog djeteta proslave privatno, a tek onda o svemu izvijeste javnost mogla je značiti i da se beba mogla roditi u bilo kojem trenutku, a svijet o tome ne bi imao pojma!

Takav intiman pristup rođenju djeteta potpuno je suprotan tradiciji koju je Kate Middleton sa svojom djecom pratila. Rodila bi u krilu Lindo bonice St. Mary i samo nekoliko sati nakon porođaja svijetu prezentirala novog člana kraljevske obitelji.

Mediji su s Kate i Williamom znali na čemu su, pratio se strogi protokol, a mase novinara i građana okupile bi se oko bolnice kako bi pružile svoju potporu vojvotkinji koja rađa.

Direktno kršeći tradiciju, Meghan je odbila da ju porodi tim kraljevskih liječnika i ginekologa koji su porađali Kate Middleton sva tri puta te se generalno smatraju obiteljskim liječnicima i najvećim stručnjacima za porođaje na svijetu.

Meghan je ranije zahtijevala da ju porodi tim žena jer, kako je navodno izjavila, nije željela da njezin prvi porod nadgleda hrpetina muškaraca u odijelima.

Zog toga su Alan Farthing i Guy Thorpe-Beeston odbačeni kao pretradicionalni liječnici, no na nalog Kraljice ostali su na raspolaganju za vrijeme Meghanina porođaja, za slučaj da nešto krene po krivu.

Izvor blizak Kensingtonskoj palači rekao je kako je takva Meghanina odluka iznenađujuća, Kraljičini doktori su ipak najbolji od najboljih, a Meghan ih svejedno ne želi.

Krajem veljače kada je Meghan bila trudna sedam mjeseci, organizirala je nešto krajnje atipično za kraljevsku obitelj – luksuzni baby shower sa zvijezdama iz Hollywooda u New Yorku.

Za tu je proslavu Meghan iskeširala nevjerojatne svote novca te se našla na udaru javnosti, ali i pripadnika kraljevske obitelji koji su jednostavno smatrali da se ne ponaša u skladu sa svojom titulom vojvotkinje od Sussexa.

Kate Middleton poznata je po svojoj skromnosti i tradicionalnosti. Ona čak i svoje rođendane slavi samo uz čajanku u društvu najuže obitelji, dok je Meghan proslavila dolazak svojeg djetata na svijet u krugu 15 najbližih prijateljica, a sve redom bile su slavne stilistice, glumice ili pjevačice.

Meghan i princ Harry od samoga početka trudnoće razradili su detaljne planove o tome na koji će način odgajati i školovati svoje dijete.

Poznato je da će prvo dijete toga slavnog para pohađati britansku školu koja će pratiti američki kurikulum. Par je obznanio kako želi da im dijete dobije široku naobrazbu, a Meghan je osobito važno da bude svjesno svojeg američkog porijekla.

Trenutno se šuška kako će se raditi upravo o ACS Egham International School u Surreyu jer je blizu mjesta gdje Meghan i Harry žive, a i nudi obrazovanje kakvo traže.

Kako je Meghan prva članica kraljevske obitelji koja je Amerikanka, do sada se nitko iz kraljevske obitelji nije školovao u internacionalnoj školi koja slijedi američki kurikulum. Sva djeca princa Williama pohađaju istu školu, pomno odabranu u skladu s tradicijom i zahtjevima dvora.

Meghan je željela roditi kod kuće i nije pristala na sada već uobičajeni kraljevski tretman u krilu Lindo bolnice St. Mary's, gdje je uzastopce rađala Kate Middleton. Želju nije uspjela ostvariti, a dijete je na svijet, prema pisanju stranih medija, stiglo u bolnici Portland u Londonu.

Ideji oko porođaja kod kuće usprotivili su se stručnjaci i članovi kraljevske obitelji jer je Meghan starija rodilja koja prvo dijete dočekuje u 37. godini, što znači da je moglo doći do komplilkacija pri porođaju.

Meghan je svoju trudnoću svijetu i kraljevskoj obitelji obznanila tek nakon prvih nekoliko mjeseci rane trudnoće. No iznenadit ćete se kome je vijest prvo otkrivena. Ne radi se o članovima kraljevske obitelji, već o – modnim dizajnerima!

Očito je Meghan važnost dobrog izgleda stavila na prvo mjesto, a obavijestiti obitelj tek na drugo mjesto jer je prije odlaska na turneju Australijom sve haljine koje su bile spremne za tu turneju dala prekrojiti kako bi joj u njih stao rastući trudnički trbuščić.

Don O'Neill, dizajner marke Theia, koji je dizajnirao nekoliko Meghaninih haljina za turneju, rekao je kako je dobio nalog da sve ostalo pusti i posveti svu pažnju samo njezinim haljinama koje je trebalo proširiti u struku.

Naravno, bilo je posve jasno zbog čega je došlo do takvog zahtjeva, no dizajneru je naloženo da šuti o vojvotkinjinoj trudnoći.

Meghanina i Harryjeva beba svojim rođenjem automatski može zatražiti i američku i britansku putovnicu, a to je prvi takav slučaj u kraljevskoj obitelji. S obzirom na to da je Meghan jako bitno održati veze sa svojom rodnom zemljom i kulturom, ne sumnjamo da će ubrzo i svoje dijete početi učiti američkim vrijednostima te nabaviti tu putovnicu s grbom SAD-a čim prije.

Meghan Markle velika je pobornica joge i zdravog načina života, a zbog svoje empatičnosti prema životinjama želi svoje prvo dijete odgojiti kao vegana. Prvog u kraljevskoj obitelji.

No hoće li doista biti tako, tek ćemo vidjeti jer Kraljica navodno nije nimalo oduševljena idejom da dijete od samog početka života živi isključivo na biljnoj prehrani.

