Meghan Markle i princ Harry navodno stigli su u Rim na vjenčanje Mishe Nonoo i Mikeyja Jessa.

Vojvotkinja Meghan Markle i princ Harry navodno su sletjeli avionom u susjednu nam Italiju gdje se udaje njihova zajednička prijateljica, ujedno zaslužna i za njihovo upoznavanje, Misha Nonoo.

Prema tvrdnjama suradnice The Suna, novinarke i komentatorice britanske kraljevske obitelji Emily Andrews, par viđen pri dolasku u Rim, ali bez sina Archieja.

Eagle Italian eyes tell me that Harry & Meghan were spotted arriving in Rome today for tomorrow’s wedding of the Duchess’ best mate Misha Nonoo to US oil tycoon Michael Hess. Misha, who helped introduce Harry to Meghan, collaborated on the highly successful #SmartSet collection. pic.twitter.com/0fSvHwE4zV