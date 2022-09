Meghan Markle i princ Harry stigli su na summit "One Young World" u Manchesteru gdje će ona održati i prigodni govor.

Princ Harry i Meghan Markle izašli su na pozornicu summita "One Young World" u Manchesteru uoči njenog prvog javnog govora u Britaniji nakon više od dvije godine.

Par je na odredište stigao vlakom nekoliko sati ranije, što je sve iznenadilo, a dok su hodali ruku pod ruku pored gomile od nekoliko tisuća ljudi u Bridgewater Hallu iz cijelog svijeta, s lica nisu skidali široke osmijehe i krili dobro raspoloženje.

41-godišnja Meghan za posebnu je prigodu istaknula vitku figuru u jarko crvenim hlačama i košulji, dok je 37-godišnji Harry obukao tamno odijelo s kravatom.

Kraljevski je par time započeo svoju europsku turneju, a prva postaja im je Manchester gdje će Meghan održati prvi govor pred Britancima nakon Megxita i to o rodnoj ravnopravnosti. U Manchester su stigli iz Frogmore Cottagea u kojem borave dok su u Londonu, danas već odlaze na sjeverozapad. Iako su noć proveli udaljeni manje od pola milje od Harryjeva brata, princa Williama, Kate i njihovo troje djece, ne očekuje se da će se sastati što potvrđuje nikad lošije odnose među braćom.

Ovo je ujedno i njihovo prvo javno pojavljivanje u Ujedinjenom Kraljevstvu otkako su bili na proslavi platinastog jubileja kraljice Elizabete u lipnju, dok istovremno traje Harryjeva pravna bitka s Ministarstvom unutarnjih poslova jer im je uskraćena 24-satna policijska pratnja, koju inače financiraju porezni obveznici.

Zato su unajmili dvije privatne zaštitarske tvrtke koje brinu o njihovoj sigurnosti i to samo nekoliko dana nakon što je Meghan za časopis The Cut izjavila da je potrebno puno truda za oprost svega što joj se događalo u kraljevskoj obitelji.

Glasnogovornik policije iz Manchestera potvrdio je britanskim medijima da njezini policajci nisu uključeni u ništa te dodao da je osiguranje događanja privatno.

Sljedeća postaja Harryja i Meghan bit će Njemačka, točnije "Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year To Go", nakon čega se vraćaju u London na WellChild Awards.

Zanimljivo je da osim što nisu vidjeli princa Williama i Kate, par je također odbio otvoreni poziv da ostane s princem Charlesom na imanju Balmoral, gdje je trenutačno i kraljica. Princ im je poručio da su uvijek dobrodošli u njegov dom što su medijima potvrdili izvori iz palače.

Prema najnovijim saznanjima princ William ne planira vidjeti svog mlađeg brata dok on i Meghan ne objave svoje memoare ove zime te navodno izbjegava kontakt s njima dok ne saznaju što par planira otkriti i u svom dokumentarcu.

"Izgubili su povjerenje jer je velika šansa da će snimiti svaki razgovor i iskoristiti ga protiv njih", rekla je kraljevska biografkinja Angela Levin za The Sun.

Tvrdi da William ne vjeruje Harryju i smatra da je uvelike pretjerao i bio nepristojan.

