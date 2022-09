Meghan Markle i princ Harry stigli su u Ujedinjeno Kraljevstvo bez svoje djece, a princu Williamu nije u planu susresti se s njima iako će odsjesti vrlo blizu.

Meghan Markle i princ Harry stigli su u Ujedinjeno Kraljevstvo, a prema najnovijim informacijama britanskih medija odsjest će vrlo blizu kraljevskoj obitelj.

Par je stigao bez svoje djece, a kako piše Daily Mail, povratnici su sletjeli ovog jutra na privatnom aerodromu.

Ipak, princ William nema u planu susresti se s odbjeglim bratom i njegovom suprugom, govori bliski izvor za Daily Mail.

Meghan i Harry odsjest će vrlo blizu Williama i Kate. Navodno će koristiti svoj dom u Windsoru, Frogmore Cottage. William i Kate sada su se preselili u Adelaide Cottage, također na kraljičinom imanju u Berkshireu samo 15 minuta hoda ili pet minuta vožnje od Frogmorea, ali unatoč malo razdaljini susreta očito neće biti.

Još uvijek nije poznato hoće li posjetiti kraljicu Elizabetu koja odmara u Balmoralu dok traje zabrinutost za njezino zdravlje, kao i prepirka oko njihova osiguranja s Ministarstvom unutarnjih poslova .

Par će posjetiti Manchester u ponedjeljak na One Young World Summitu gdje će se Meghan održati govor na ceremoniji otvaranja. Zatim će krenuti u Dusseldorf u Njemačkoj na događaj "Invictus Games 2023 One Year To Go" odakle će se vratiti u London na dodjelu nagrada WellChild.

"Njihove su ocjene u anketama već duže vrijeme užasne, postoji dubok rascjep s kraljevskom obitelji koji neće uskoro zacijeliti. Zapravo mi nije jasno zašto uopće dolaze", izjavio je za Daily Mail kraljevski komentator Richard Fitzwilliams.

PR guru i stručnjak za brendove Mark Borkowski rekao je pak kako očekuje da će Meghan iskoristiti ovo putovanje za dobivanje publiciteta.

"Ovo ostaje hladni rat između kuća koje su još uvijek u sukobu. Onima koji to prate izvana, čini se da se Meghan svakodnevno želi pojavljivati u medijima", zaključio je za Daily Mail.

