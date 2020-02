Meghan Markle i princa Harryja trebali smo gledati u ulogama prezentera ovogodišnje dodjele Oscar nagrade.

Meghan Markle i princ Harry bili zamoljeni da ove godine budu jedni od prezentera nagrada na prestižnoj dodjeli filmskih nagrada Oscar u Los Angelesu koja će biti održana 9. veljače, međutim odbili su taj poziv, prenosi magazin Hello.

Kategorija za koju su trebali uručiti zlatni kipić pobjedniku u ruke je najbolji film, među kojima konkuriraju "Irishman, "Joker", "1917.", "Parasite", "Once Upon In Time...In Hollywood", "Ford vs Ferrari (aka Le Mans 66)", "Jojo Rabbit", "Little Women"i "Marriage Story".



"Bili su počašćeni tom molbom, ali odlučili su odbiti poziv", izjavio je njima blizak anonimni izvor.

Da nisu odbili biti dijelo najvećeg holivudskog događanja, bilo bi to njihovo najznačanije pojavljivanje u javnosti nakon što su odlučili živjeti van Kraljevske obitelji i Velike Britanije. No, ne i prvo. Naime, supružnici su se pojavili na jednoj konferenciji JP-a Morgana u Miamiju, no njihov dolazak bio je izveden u najvećoj tajnosti i bez velike pompe.

"Sve se brzo izdogađalo, s jako puno osiguranja", izjavio je jedan od svjedoka za Mirror.

Harry je tamo navodno govorio kako se boji za život svog sina Archieja i želi ga zaštititi od djetinjstva kakvo je on sam imao. Meghan se nije obraćala gostima konferencije već je samo pozdravila okupljeno mnoštvo i pratila je Harryjev govor o privatnom životu kojeg je prezentirao pred brojnim investitorima i milijarderima koji su ga slušali. Čak se dotaknuo i teme Megxita i rekao da su morali napustiti život na dvoru jer im je postao pretežak.

"Harry je pričao o mentalnom zdravlju i kako posljednjih nekoliko godina pokušava zaboraviti traumu kroz koju prolazi zbog gubitka majke", izjavio je izvor za Page Six.