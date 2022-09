Meghan Markle i princ Harry dočekali lijes s tijelom kraljice Elizabete u Buckinghamskoj palači nakon što je potvrđen njegov plan od kojeg ne namjerava odustati.

Meghan Markle i princ Harry bili su među članovima kraljevske obitelji koji su u Buckinghamskoj palači dočekali lijes s tijelom kraljice Elizabete, kao i tisuće okupljenih građana na ulicama.

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa snimljeni su pri dolasku u kraljevsku rezidenciju, a na licima su im se vidjeli tuga i ozbiljnost. Par se na glavnom ulazu pridružio kralju Charlesu i kraljici Camilli, princu Williamu, princezi Kate Middleton, grofu i grofici od Wessexa i njihovoj djeci, vojvodi od Yorka, princezi Eugenie i njezinu suprugu Jacku Brooksbanku, princezi Beatrice te njezinu suprugu Edoardu Mapelliju Mozziju.

Lady Sarah Chatto i Earl Snowdon, djeca kraljičine sestre princeze Margaret, bili su također među grupom kako bi odali počast pokojnoj teti.

Inače, Harry je u palaču stigao nakon što je najavljeno da će njegova autobiografija biti objavljena prema planu u studenom unatoč kraljičinoj smrti i čini se da od tog svog cilja neće odustati.

Masa ljudi okupila se pred Buckinghamskom palačom, mjestom brojnih nezaboravnih svečanosti tijekom kraljičine vladavine, od proslava vjenčanja do jubileja. Lijes će u srijedu na topovskom postolju u sklopu velike vojne povorke prijeći put do Westminster Halla, gdje će biti izložen do pogreba u ponedjeljak.

Javnost će moći uz njega proći u bilo kojem trenutku dana, sve do jutra, kad će se održati pogreb na koji stižu deseci svjetskih vođa, uključujući američkog predsjednika Joea Bidena.

