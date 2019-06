Jedna čestitka princu Williamu za njegov 37. rođendan izazvala je mnogo pomutnje...

Princ William proslavio je svoj 37. rođendan i očekivano - dobio hrpu čestitki. Obožavatelji su mu slali lijepe poruke na društvene mreže, a ostavljali su i pisma pred Kensingtonskom palačom, no u moru čestitara jedan se par posebno izdvojio.

Naravno, radi se o Meghan Markle i princu Harryju, vojvodi i vojvotkinji od Sussexa koji su putem svog Instagram profila čestitali Williamu - no način na koji su to učinili izazvao je pomutnju.

Naime, obožavateljima kraljevske obitelji učinilo se kako je čestitka Sussexovih preformalna i hladna, a uzevši u obzir stalna šuškanja o lošim odnosima između braće - dojam zahlađenih odnosa samo se pojačao.

Na fotografiju Williama sa safarija u Tanzaniji, Harry i Meghan su jednostavno napisali "Sretan rođendan vojvodi od Sussexa", a mnogi su smatrali kako je takva čestitka jako obična i potpunmo bezosjećajna.

Za razliku od Meghan i Harryja, princ Charles i Camilla čestitali su princu Williamu objavivši preslatku fotografiju malenog Willa kada je imao tek dvije godine. Na fotografiji je zaokupljen igrom u vrtovima Kensingtonske palače.

Dodatan razlog zbog kojeg su fanovi kraljevske obitelji došli do zaključka kako su Meghan i Harry neiskreni u svojoj čestitci je i to što je tek dan prije Williamovog rođendana došlo do prekida suradnje između ta dva najbitnija kraljevska para.

Naime, Meghan i Harry povukli su se iz dobrotvorne zaklade "Royal Foundation" koju su do srijede vodili s Kate i Williamom.

Među komentarima na ovu neobičnu komunikaciju kraljevskih parova putem društvenih mreža moglo se vidjeti mnoštvo različitih reakcija. Od onih koji u čestitci Sussexa nisu vidjeli ništa sporno do onih koji su smatrali kako je ovo finalna potvrda da su braća žestoko posvađana.

"Stvarno? To je sve?", "To ti je brat, čemu tako formalno?", "Ne bi li čestitka bratu trebala biti nježnija? Iz ovog se može iščitati neprijateljstvo", bili su samo neki od komentara. Međutim, bilo je i onih koji su istakli kako nekima "nikad ništa nije dobro" te da ponovno bez veze žele stvoriti zavadu tamo gdje je zapravo uopće nema.