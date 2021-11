Ellen DeGeneres najavila je na Twitteru da će u novoj epizodi njezinog showa gošća biti Meghan Markle.

Vojvotkinja od Sussexa iliti Meghan Marke pojavit će se u showu slavne voditeljice Ellen DeGeneres u četvrtak, a prema kratkoj najavi njihova razgovora Meghan će se prisjetiti kako je odlazila na glumačke audicije u tom istom studiju, ali i onih vremena prije nego što je upoznala princa Harryja.

"Zaštitari bi mi uvijek govorili: 'Slomi nogu! Nadamo se da ćeš dobiti!' Dakle, danas je vožnja bila vrlo drugačija", govori Meghan voditeljici, koja je inače i njezina susjeda u Montecitu.

A lot has changed since the last time Meghan, The Duchess of Sussex, was on the Warner Brothers lot. Don’t miss the rest of our interview tomorrow. pic.twitter.com/pBihJLf0um