Meghan Markle odlučila je pomoći slučajnim prolaznicima u šetnji kanadskim parkom.

Britanski princ Harry i vojvotkinja Meghan Markle blagdanske su dane u društvu prijatelja proveli u kanadskom Vancouveru, a svojim su prijateljskim i nesebičnim potezom iznenadili jedan par u šetnji koji je pokušavao okinuti zajedničku fotografiju.

Naime, šetajući su sreli Asyminu Kantorowicz i njezinog dečka Iliyu Pavlovica u Horth Hill Regional Parku koji su htjeli zabilježiti romantičan trenutak zalaska sunca na samu Novu godinu, piše britanski Mirror.

Asymina tvrdi kako u prvom momentu nije ne prepoznala Meghan iako joj je izgledala poznato sve dok nije primijetila i glumicu Abigail Spencer, koja je s Meghan glumila u seriji "Suits" i koja je šetala s njom i princem.

"Jednostavno nisam mogla vjerovati da su to one, a tada sam vidjela i princa Harryja. Pomislila sam događali li se to stvarno", izjavila je Asymina za Mirror.

Ispričala je da im se Meghan sama ponudila pomoći kada je primijetila da okidaju selfie.

"U tom trenutku sam jedva uspjela prozboriti nešto suvisilo ali ona mi je rekla da će oni to bolje", otkrila je Asymina.

"Bez pritiska", dodao je i Harry.

Meghan je snimila tri fotografije i međusobno su si poželjeli sve najbolje u novoj godini, prije nego je svatko krenuo svojim putem.

Meghan, Harry i njihov sin Archie izbjegli su tradicionalnu božićnu proslavu kraljevske obitelji kao i doček nove godine u Sandringhamu kako bi blagdane proveli u Kanadi s prijateljima i Meghaninom majkom Doriom Ragland.

Na svom službenom profilu na Instagramu podijeli su preslatku zajedničku fotografiju i tako čestitali svojim pratiteljima Novu godinu.