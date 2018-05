Thomas Markle, otac Meghan Markle, stići će u London prije 19. svibnja kako bi se upoznao s članovima kraljevske obitelji

Nakon brojnih nagađanja u medijima, Kensingtonska palača danas je potvrdila da će zaručnicu princa Harryja, Meghan Markle do oltara dopratiti njezin otac Thomas Markle (73), prenose britanske novine i portali.

On će u London doputovati prije 19. svibnja te će se u Londonu upoznati s članovima kraljevske obitelji.

No do crkve svetoga Jurja u Windsoru Meghan će se dovesti u automobilu s majkom Doriom Ragland, gdje će je dočekati otac, a potom i otpratiti do oltara.

Doria Raglan i Thomas Markle u braku su bili devet godina, a razveli su se 1988.

Kensingtonska palača priopćila je da je iznimno važno da oboje Meghaninih roditelja sudjeluje u kćerinu vjenčanju.

Objava je uslijedila samo dan pošto je Meghanin polubrat uputio otvoreno pismo princu Harryju u kojemu mu sugerira kako još nije kasno da otkaže vjenčanje i shvati da njegova sestra nije žena za njega.

U istome je pismu Thomas Markle mlađi, sin iz Markleova prvoga braka istaknuo da Meghan na vjenčanje nije pozvala vlastitu obitelj.

U priopćenju iz Kensingtonske palače stoji da će prije velikoga dana Thomas Markle i Doria Ragland upoznati kraljicu Elizabetu II., princa Filipa, princa od Walesa, vojvotkinju od Cornwalla te vojvodu i vojvotkinju od Cambridgea.

Očekuje se da među sudionicima vjenčanja budu princ George i princeza Charlotte, a prince Louis, rođen 23. travnja, po pisanju medija, ostat će s dadiljama.

(Hina)

Nova TV gledateljima priprema veliki prijenos jednog od najiščekivanijih događanja godine – kraljevsko vjenčanje princa Harryja i Megan Markle koji će 19. svibnja sudbonosno da izreći u kapeli sv. Georgea u Windsoru. U posebnoj emisiji, iz kraljevski opremljenog studija, gledatelji će tijekom više od tri sata emisije moći izravno pratiti tijek vjenčanja, atmosferu s lokacije, ali i čuti zanimljive analize gostiju. S njima će u studiju razgovarati voditelji Valentina Baus i Dorijan Elezović kojemu je, nakon vjenčanja princa Williama i Kate, ovo drugo kraljevsko vjenčanje koje će popratiti u voditeljskoj ulozi. S lokacije vjenčanja najsvježije će informacije donositi novinarka Barbara Štrbac, a emisiju će uređivati iskusna urednica Ivana Ivančić.