Meghan Markle očajna je jer je njezin otac Thomas Markle otkazao dolazak na njezino vjenčanje s princom Harryjem. Iz kraljevske obitelji zamolili su za razumijevanje, a bivša glumica i dalje se nada da će se on predomisliti

Nakon što je Thomas Markle, otac Meghan Markle, otkazao dolazak na vjenčanje svoje kćeri tako što je to priopćio u izjavi za portal TMZ, svi se pitaju tko će sada u ovoj situaciji bivšu glumicu dopratiti do oltara.

Sam gospodin Markle poslije svega za isti je portal izjavio da je Doria Ragland, Meghanina majka, odličan izbor osobe koja će ju predati princu. Što se tiče drugih mogućnosti, postoje i opcije da uz Meghan do oltara prošeću i princ Charles ili princ William, a ona to može učiniti i sama.

Prijatelji bivše glumice kažu da je Meghan jako zabrinuta zbog odluke svog oca te da se i dalje nada da će se on predomisliti i doći na kraljevsko vjenčanje. Otac zvijezde serije ''The Suits'' ovu je odluku donio iz zdravstvenih razloga, ali i nakon što je dogovorio suradnju s jednim od fotografa kojem je pozirao za paparazzo fotografije i za to bio plaćen. Nakon što je ta informacija dospjela u javnost, Thomas je rekao kako svojim dolaskom na vjenčanje ne želi sramotiti kraljevsku obitelj.

Meghanina majka Doria u Veliku Britaniju će stići iz Los Angelesa kako bi bila podrška svojoj kćeri.

Tema Meghanine pratnje do oltara odmah je postala glavna i na kladionicama, pa za sad kao pratitelj vodi njezina majka, slijedi je princ Charles, mnogi misle da će to biti princ William, a najmanje je onih koji misle da će Meghan do svog budućeg supruga doći sama.

Vijest da je njezin otac odustao od dolaska na vjenčanje jako je uznemirila Meghan pa su iz kraljevske obitelji zamolili za razumijevanje i poštovanje u ovoj za nju jako teškoj situaciji.

'To nije ono što ona želi, želi da njezin otac bude pored nje'', tvrde njezini prijatelji, a princ Harry za novonastalu situaciju krivi sebe.

''Očajan je. Osjeća se kao da je cijelu ovu situaciju on uzrokovao. Sada je u situaciji kada smatra da svatko tko se poveže s njim mora platiti neku cijenu za to. Trudi se nekako Meghan zaštiti od svega ovoga, teško mu je nositi se sa svime što ih je dočekalo'', govori izvor.

A kakvu će odluku oko svega donijeti kraljevska obitelj, preostaje nam pričekati subotu pa vidjeti.

Nova TV gledateljima priprema veliki prijenos ovog najiščekivanijeg događanja godine. U posebnoj emisiji, iz kraljevski opremljenog studija, gledatelji će tijekom više od tri sata emisije moći izravno pratiti tijek vjenčanja, atmosferu s lokacije, ali i čuti zanimljive analize gostiju. S njima će u studiju razgovarati voditelji Valentina Baus i Dorijan Elezović kojemu je, nakon vjenčanja princa Williama i Kate, ovo drugo kraljevsko vjenčanje koje će popratiti u voditeljskoj ulozi. S lokacije vjenčanja najsvježije će informacije donositi novinarka Barbara Štrbac, a emisiju će uređivati urednica Ivana Ivančić.

Urednica portala Showbuzz.hr Mirjana Filipović izvještavati će uživo iz Windsora, gdje će se princ Harry i Meghan Markle zavjetovati na vječnu ljubav. Kao iskusna urednica i novinarka Mirjana će čitateljima uživo približiti atmosferu s jednog od najvažnijih showbizz događaja godine.