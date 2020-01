Čini se kako kraljica Elizabeta nije znala ništa o planovima svog unuka Harryja i njegove supruge Meghan Markle.

Meghan Markle i princ Harry nisu se konzultirali s drugim članovima kraljevske obitelji o njihovoj odluci da odstupe s kraljevskih dužnosti, odnosno s dužnosti "senior royalsa", prenose britanski mediji poput Mirrora.

Također, BBC izvještava da je dvor razočaran njihovom objavom, koja je uzdrmala britansku, ali i svjetsku javnost, kao i da su ostali članovi obitelji povrijeđeni njihovom odlukom.

"Meghan i Harry nisu se konzultirali ni s jednim članom kraljevske obitelji prije no što su objavili vijest o odstupanju s dužnosti i svi su razočarani. Izvor iz palače tvrdi da se članovi obitelji osjećaju povrijeđeno", objavio je dopisnik BBC-a Johnny Dymond na Twitteru.

BREAKING A palace source tells the BBC that senior members of the Royal family feel “hurt” by the announcement that Harry and Meghan are to withdraw from their current Royal roles. The source confirmed that no members of the royal family were consulted.