Maxi Iglesias na španjolskoj je sceni već 15 godina, a zbog serije "Valeria" za njim je poludio i ostatak svijeta. Vješto skriva ima li djevojku, a otkrio je i koja mu je najveća strast.

Maxi Iglesias jedan je od glavnih glumaca Netlixove serije "Valeria" koja je u dvije sezone oduševila publiku i postala "modernijom verzijom "Seksa i grada" s radnjom u Madridu", kako je nazivaju brojni korisnici društvenih mreža. Iako glumi samo u serijama i filmovima na španjoslkom jeziku, ovom 30-godišnjem ljepotanu ne gine ni karijera u Hollywoodu ako je za vjerovati komentarima struke.

Sve popularniji glumac na španjolskoj je sceni aktivan već 15 godina, još otkako se pojavio u jednoj tinejdžerskoj seriji, a prvu ulogu u filmu imao je s tek šest godina. Na Instagramu ga prati skoro dva milijuna ljudi, a sudeći po komentarima ispod njegovih fotografija, svakom novom objavom zaludi svoje brojne obožavateljice. Što i nije teško za povjerovati obzirom na njegov šarm, isklesano tijelo i prodorne zelene oči. Upravo u seriji "Valeria" snimio je nekoliko golišavih scena, za što je komentirao da mu nimalo nije bio problem.

I dok od Maxija svi uporno pokušavaju saznati ima li djevojku i kakvi su mu planovi u karijeri, on je jasan po pitanju svoje najveće strasti. "Znam da imam duboru vezu s morem. Ne mogu to objasniti, to je strast i poštovanje", rekao je u jednom intervjuu. Glumac svaki slobodni trenutak provodi na plaži te obožava surfati ili samo uživati na obali.

Iako je uspješan u svom poslu te mu karijera samo raste, Iglesias je završio ekonomiju, a trenutačno studira i psihologiju. Kaže kako mu je lakše shvatiti uloge koje dobiva na taj način, a u svakom trenutku je spreman potpuno promijeniti tijek svoje karijere. Radio je i kao DJ, obožava putovati, a jedino što ne voli su pitanja o njegovom privatnom životu. Istaknuo je kako je pod radarom medija već dugi niz godina, a iz toga je naučio da pomno bira što će od svoje privatnosti otkriti javnosti.