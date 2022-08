Matt Smith se na premijeri svoje nove serije "House Of The Dragon" pojavio s majkom Lynne koja ga je u potpunosti zasjenila.

Britanski glumac Matt Smith pojavio se na premijeri serije "House Of The Dragon" u pratnji njemu posebne dame, koja ga je u potpunosti zasjenila svojim modnim odabirom, a koja nikako nije htjela propustiti to važno događanje.

39-godišnji Matt pojavio se u elegantno u crnom odijelu u kombinaciji s bijelom košuljom i crnom kravatom, dok je u bijelom kombinezonu, s dubokim dekolteom i bez grudnjaka blistala njegova majka Lynne. Ona pak s lica nije skidala ponosni osmijeh, dok je pozirala i plijenila pažnju okupljenih fotografa.

Britanski glumac koji je široj javnosti najpoznatiji po ulogama u serijama "Doctor Who" i "The Crown", a sada je utjelovio princa Daemona u dugočekivanom prednastavku hit-serije "Igra prijestolja". Njezina radnja temelji se na knjizi "Vatra i krv", smještena je 200 godina prije krvave bitke za sedam kraljevstva prikazane u popularnoj seriji, a kreirao ju je autor "Igre prijestolja" George R.R. Martin.

Hrvatska je poznata i kao destinacija na kojoj se snimala i "Igra prijestolja" i to u Splitu i Dubrovniku koji je predstavljao King's Landing zbog čega je postao i omiljena destinacija gledatelja sa svih krajeva svijeta.

