Matt LeBlanc je prekinuo ljubavnu vezu s Aurorom Mulligan, a to su skrivali od javnosti od 2020. godine.

Glumac Matt LeBlanc i producentica emisije "Top Gear" Aurora Mulligan okončali su svoju vezu nakon šest godina.

Prekid se dogodio još 2020. godine, no to su do sada uspješno skrivali u javnosti.

"Nisu zajedno već više od godinu dana", potvrdio je glasnogovornik glumca za MailOnline.

Izbor blizak bivšem paru je za The Sun otkrio i kako je Matt posebno teško podnio prekid te da im je presudila razdvojenost nakon što je on napustio "Top Gear" zbog drugog posla zbog kojeg je morao boraviti u Los Angelesu dok je ona ostala u Velikoj Britaniji.

Zvijezdu "Prijatelja" nedavno su paparazzi ulovili u kalifornijskom Sherman Oaksu, a na fotografijama je daleko od zavodnika Joeyja Tribbianija kakvog ga pamtimo iz serije. Zadnjih godina je nabacio nekoliko kilograma viška, a čini se da su se oni posljednjih mjeseci dodatno nagomilali jer su reakcije obožavatelja na nove fotke preplavile društvene mreže.

Samo nekoliko dana prije, obožavatelji su izrazili i zabrinutost za njegovog kolegu i najboljeg prijatelja iz serije Matthewa Perryja za kojeg se sumnja da je ponovno pod utjecajem opijata.

Vanna uhvaćena u rijetkom izlasku sa suprugom, nakon 24 godine braka izgledaju zaljubljeno kao prvog dana! +16

Vrsaljkova lijepa supruga novim potezom dala naslutiti ono o čemu se već dugo šuška, što se zapravo događa? +27