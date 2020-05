Matt Goss svojim je razgolićenim izdanjem iznenadio britansku javnost i slavne kolegice koje su s njim sudjelovale u televizijskom prijenosu uživo.

Voditeljica britanskog zabavnog showa "Celebrity Juice" Holly Willoughby ni u najluđim snovima nije mogla sanjati da će u svojoj emisiji, i to u jednoj od posljednjih epizoda, doživjeti ono što joj je priredio pjevač Matt Goss.

Naime, 39-godišnja Holly je najavila odlazak iz emisije koju je vodila dugih 12 godina, a Matt se pobrinuo da njezin posljednji voditeljski angažman učini nezaboravnim. U emisiji su se zapravo natjecala dva tima i skupljala bodove prednosti za pobjedu, a Holly je u jednom trenutku zamolila Matta da se skine kako bi njegov tim bio uspješniji od onoga pjevačice Mel B, koja je također sudjelovala u showu putem videolinka.

"Skini se od struka prema dolje, za pet bodova. Možeš dobiti i deset bodova", rekla mu je Holly.

Čini se kako Matt nije puno razmišljao pa se ubrzo pojavio gol, a međunožje je prekrio tek gitarom. No Mel B to kao da nije bilo dovoljno, pa je tražila od njega da ju uvjeri da zaista nema ništa odjeće na sebi. On ju je u to itekako uvjerio nakon što je maknuo gitaru iz prvog plana i otkrio da je svoju muškost prekrio tek bijelom čarapom.

"Nisam vidjela golog muškarca već godinama", izjavila je glumica Emily Atack koja je s Mattom bila u timu, a svi ostali od čuda nisu mogli doći do riječi.

