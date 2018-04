U nedjelju ćemo gledati zabavne transformacije već pete epizode showa ''Tvoje lice zvuči poznato''

Matko Knešaurek ponovno nakratko postaje žena, i to Mel B iz popularne britanske skupine Spice Girls, a pjevat će njihov hit 'Spice up your life'. '

'Opet u ženu, opet štikle…“, mrzovoljno će o ponovnom ulasku u žensku odjeću. Ipak, priznaje da ga je zadatak razveselio: ''Sretan sam što sam opet žena.“

Očekuje da će u budućnosti biti zadovoljniji transformacijama koje mu dodijeli gljiva. ''Idemo laganini pa možda dođe neka malo više obučenija žena“, ističe i dodaje kako do sada nije previše slušao atraktivne 'Spajsice'.

''Pjesma kao pjesma nije zahtjevna, ali kondicija će biti potrebna“, govori Matko o svom ovotjednom zadatku. ''Oblekica je fantastična, neću ništa govoriti, neka bude iznenađenje“, uzbuđeno će Matko.

Prošloga tjedna bio je Madonna, a ove nedjelje Amel Ćurić transformirat će se u kolumbijskog reggaeton pjevača J Balvina, a otpjevat će njegov globalni hit 'Mi Gente'. Transformacija će najviše biti zahtjevna kod pamćenja teksta, jer je pjesma na španjolskom jeziku.

''Zapravo nema pjevanja nikakvog, ali nije mi lako jer nisam po prirodi reper“, ističe Amel najveći problem ovog zadatka i dodaje: „Znam ja repat' ali je problem što nikad nisam repao na španjolskom“. S druge strane, fizički ga prerušavanje u ovu južnoameričku zvijezdu ne brine previše. ''Maska nije zahtjevna i to mi je olakšica. Neće bit problem napravit styling i njegove pokrete“, kaže Amel. Unatoč svemu, nestrpljivo očekuje ovotjedno izdanje emisije i tom prilikom prigodno poručuje: ''Nadam se da će moje lice zvučati poznato!“

Katarina Baban nakon Jelene Rozge uskače u sasvim novu ulogu, a pjevat će pjesmu 'Mi plešemo' jednog od najpopularnijih domaćih rock bendova, Prljavog kazališta. Transformacija u najpopularnije dečke iz zagrebačke Dubrave poprilično ju je razveselila pošto voli ovaj bend.

''Uz Prljavce me veže tinejdžersko doba, a ova pjesma baca me deset godina unazad“, veselo će Katarina o svom ovotjednom zadatku. Dodaje kako se intenzivno pripremala za ovu ulogu gledajući njihove nastupe i promatrajući pokrete.

''Svaki gljivin izbor mi je uvijek izazov, a svakom se izazovu na drugačiji način radujem i na drugačiji mu način pristupim“, kaže Katarina i ističe da ju posebno brine kako će prenijeti energiju frontmena benda, Mladena Bodalca. ''On ima dovoljno jaku energiju da ne mora skakati. Dovoljno da stoji i pjeva, a raja poludi“, zaključuje.

I Paola Valić Bekić vraća se ove nedjelje u ženski lik, a na pozornici neće biti sama. U izvedbi hita Taylor Swift 'We're never ever getting back together' pridružit će joj se simpatična djevojčica Tara Roki.

''Već dvije epizode se mučim s muškim transformacijama, konačno danas žena! Slavim svoju ženstvenost!“, oduševljeno govori Paola. ''Ja zapravo ne trebam ništa, ja ću ovu epizodu odmoriti“, zadovoljno kaže Paola aludirajući na Tarin talent.

''Divna je, em što izgleda kao Taylor Swift, em što pjeva, em što glumi“, niže pohvale svojoj ovotjednoj potpori na pozornici. Kaže kako je ovoga tjedna opuštena, a misli da u izvedbi neće biti problema: ''Vrijeme je da rasturimo!“, energično zaključuje Paola.

Davor Dretar Drele u ovoj će epizodi postati glazbena ikona Cher, a Maja Bajamić bit će Jasmin Stavros. Damir Poljičak na pozornici showa će utjeloviti legendarnog Joea Cockera, a Ana Vilenica postat će nakratko Lana Jurčević.

