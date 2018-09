Matko Jelavić ljut što mlade odgajaju narodnjaci i misli da Hrvati imaju kompleks.

Matko Jelavić nije se mogao suzdržati a da ne kaže što misli o trenutnom stanju na domaćoj glazbenoj sceni. Ljuti ga mnogo stvari i zato je sve sažeo i jedan poveći tekst gdje se osvrnuo i na one koji stvaraju i na one koji slušaju glazbu, ali i na novinare koji po njemu imaju važnu ulogu u ovom problemu.

Pjevač se već početkom godine osvrnuo na situaciju u Splitu gdje ''cajke'' vrište iz svakog automobila. Njegovo posljednje priopćenje koje je objavio na svojem Facebook profilu, prenosimo u cijelosti.

Matko Jelavić (FOTO: Miranda Cikotic/PIXSELL)

Kako je propala hrvatska glazba

HRVATI I GLAZBA!

Hrvati imaju neriješeni kompleks u odnosu prema glazbi.

Bolje reći hrvatska elita, to jest inteligencija.

Za razliku od Srba, koji su prema njihovoj glazbi vrlo tolerantni.

- Hrvati polaze od načela – što mi se ne sviđa, to bih zabranio!

- Hrvati na glazbu gledaju kao na produženu ruku politike. A to ne smije biti!

- Hrvati se ni sami sa sobom ne mogu dogovoriti što im je dobro, a što loše.

- Hrvati se vrlo često srame svoje nacionalne glazbe. Neki „novinari“ čak pišu da je nemamo, pa time tvrde da nismo uopće narod.

- Hrvati često lažu o svom glazbenom ukusu, pazeći da budu u „trendu“.

Stoga nam mediji kroje glazbeni ukus. A to otvara golem prostor manipulacijama.

Hrvati su svojom naivnošću uništili vlastitu, temeljnu vrstu – zabavnu glazbu.

Ohrabreni nekadašnjim obećanjima iz Srbije da će i oni uništiti svoje narodnjake.

Pa su Hrvati malo požurili i sad je cijela država u velikom problemu.

Danas je hrvatska glazbena scena praktički propala. Nemamo hitova, ni velikih pjesama.

Prividno je nacija ostala bez velikih talenata.

Za razliku od nekad, posebno sa Splitskog festivala koji je danas uništen.

Ugostiteljima je danas svejedno tko im i što pjeva. Ionako im je sve to bez veze.

Organizatori nastupa u klubovima više nemaju pouzdanih hrvatskih izvođača.

Pa se vraćaju srpskima. Ali, srpski su skupi!

Pa su zato rjeđi i njihovi nastupi. Trenutačno!

Da bi se obnovila glazba, očito treba promijeniti mentalni sklop u Hrvata.

Naročito kod političara.

Glazba je nježna biljka, nju treba zalijevati i hraniti. Poticati! Financirati!

Njegovati u umjetničkoj slobodi, podržavati mlade i stare umjetnike, otvoriti medije svima. Zaboraviti na pojam cenzure!

Kad nešto narod izabere, „elita“ bi trebala to priznati, što do sada nije bio slučaj.

Kad za neku pjesmu nanjuše da bi mogla postati velika, „elita“ napada iz svih oružja.

To je bio slučaj s mojim pjesmama Majko stara, Rodija se sin i posebno - Ti, samo ti.

A to je po meni atak na vlastiti narod.

I na zdrav razum.

Sve hrvatske zablude sada plaćamo time što nam „cajke“ odgajaju mlade.

Što će s njima biti slijedećih 10, 20 ili više godina?

Tko će graditi našu Hrvatsku?

Je li vrijeme da o ovome konačno krene javna rasprava?