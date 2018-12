Matko Jelavić u komentaru na Facebooku osvrnuo se na nastup Saše Matića u zagrebačkoj Areni.

Rasprodani koncerti u Zagrebu pjevača iz susjedne nam Srbije Saše Matića podigli su veliku prašinu na hrvatskoj estradi i izazvali gomilu reakcija, a prevladale su one negativne.

Jedan od domaćih pjevača, koji je komentirao njegove rasprodane koncerte, ali i općenito situaciju na domaćoj glazbenoj sceni, jest i splitski pjevač Matko Jelavić.

"Saša Matić u Areni Zagreb, dva puta pred 27.000 posjetitelja ukupno. Da je slučajno Saša Matić radio svoju glazbu u Hrvatskoj, njegove pjesme bi bile marginalizirane, cenzurirane i uništene. Hrvatska to brani svojoj publici. Pa se onda ta ista publika koja obožava 'laku' glazbu snalazi i traži. Bilo otkuda iz svijeta, a ponajprije iz okolnih država gdje razumije tekst. Tu nema politike!

Ljudi znaju što hoće slušati. Hoće i moju 'Majko stara' na tim koncertima, itekako! Žao mi je moje Hrvatske!

Žao mi je što je lakovjerno uništila vlastitu temeljnu - zabavnu glazbu. Sad smo ovisni o uvoznim notama", napisao je Matko na svom profilu na Facebooku.

Njegovi prijatelji i obožavatelji s time su se složili i u komentarima mu iskazali podršku, ali bilo je i onih koji drugačijeg razmišljanja.

"Do srži me boli, ne može čovjek vjerovati", "To nije naša tradicijska glazba", "Matko, ja nemogu opisati u poruci ono što osjećam i koliko suosjećam s vama", samo su neki od komentara.

Matko se na Facebooku osvrnuo i na svoj najveći hit "Majko stara" i objasnio smiju li ga pjevati srpski pjevači.

"Da vam ispričam činjenice. 1988. godine nakon pobjede na tada velikom splitskom festivalu, otišao sam na TV Zagreb i molio ih za promidžbu moje prve, pobjedničke pjesme. Nisam dobio ništa! Produžio sam do TV Beograd, pitao tri ili četiri, a dobio preko dvadeset važnih emisija. Kasnije su tek prihvatile ostale TV i tako je nastao najveći hrvatski hit. Bit ću pošten. Iako Srbija prema Hrvatskoj nije. Dakle, srpski kolege pjevači - pjevajte MAJKO STARA ako to želite! I zahvalite svojoj nacionalnoj televiziji. Ionako je vaša glazba apsolutno dominantna kod nas. Pa nek se nađe i nešto hrvatskog", napisao je Matko.