Matija Vuica jedna je od gošći specijala ''Kraljevsko vjenčanje'' koje će se emitirati u subotu 19. svibnja na Novoj TV.

Matija Vuica jedva čeka kraljevsko vjenčanje. Uz Ivanu Petrović, Miladu Privoru te Božu Skoku i ona će komentirati svaki detalj ovog događaja.

Matija je spremna za emisiju, a već je sada puna očekivanja.

''Očekujem da ću uživati. Bit će to pravi spektakl. Iako se to ponekad čini tako daleko od nas jako se veselim tome što će nam biti dostupno sve to vidjeti'', kazala je Matija Vuica koju posebno veseli vidjeti vjenčanicu.

''Zanima me jako vjenčanica. Jedva čekam vidjeti je. Meghan je potpuno drugačija od ostalih, ona se razlikuje i od Kate i od pokojne Diane. Ona je drugačija i dolazi iz celebrity svijeta i rado ću raditi usporedbe'', otkriva Vuica.

Ipak, Matija ima svojeg favorita među ženama koje su ušle u kraljevsku obitelj.

''Diana je uvijek bila svoja. Ona se nije dala uvući u trulost kraljevske priče, nije dozvolila ući u te okove. Bila je borac i velika humanitarka, a to je radila srcem i to se vidjelo'', ističe Matija Vuica koja se oduševljena kako su Britanci od te obitelji napravili brend koji ima turistički i gospodarski značaj.

''Oni su kao neki povijesni film, no Britanci su to sjajno iskoristili. Oni su od ovoga napravili događaj koji iščekuje cijeli svijet. Mi imamo toliko stvari, toliko divnih lokacija, a ne znamo to iskoristiti i divim se ovome jer su oni to itekako kapitalizirali. Mi imamo destinacije koje mogu biti sjajna kulisa za kraljevska, ali i vjenčanja brojnih poznatih faca. Mi imamo toliko toga što bismo trebali pokazati i nadam se da ćemo nešto naučiti iz ovoga što rade Britanci'', iskrena je bila Matija.

Nova TV gledateljima priprema veliki prijenos jednog od najiščekivanijih događanja godine – kraljevsko vjenčanje princa Harryja i Megan Markle koji će 19. svibnja sudbonosno da izreći u kapeli sv. Georgea u Windsoru. U posebnoj emisiji, iz kraljevski opremljenog studija, gledatelji će tijekom više od tri sata emisije moći izravno pratiti tijek vjenčanja, atmosferu s lokacije, ali i čuti zanimljive analize gostiju. S njima će u studiju razgovarati voditelji Valentina Baus i Dorijan Elezović kojemu je, nakon vjenčanja princa Williama i Kate, ovo drugo kraljevsko vjenčanje koje će popratiti u voditeljskoj ulozi. S lokacije vjenčanja najsvježije će informacije donositi novinarka Barbara Štrbac, a emisiju će uređivati iskusna urednica Ivana Ivančić. Urednica portala Showbuzz.hr Mirjana Filipović izvještavati će uživo iz Windsora, gdje će se princ Harry i Meghan Markle zavjetovati na vječnu ljubav. Kao iskusna urednica i novinarka Mirjana će čitateljima uživo približiti atmosferu s jednog od najvažnijih showbizz događaja godine.