Matija Cvek i Nika Turković u dugogodišnjoj su vezi i jedno su drugom velika podrška, a na proglašenju nominacija za glazbenu nagradu Porin imali su razloga za slavlje.

Domaći ljubavno-glazbeni par Matija Cvek i Nika Turković u medijima često nazivaju najsimpatičnijima na estradi, a da to nije bez razloga potvrđuju svakim novim zajedničkim pojavljivanjem.

Nasmijani i dobro raspoloženi kao uvijek, sada su se skupa pojavili na svečanom proglašenju nominacija za glazbeni nagradu Porin, a imali su i dobar razlog za široke osmijehe, točnije njih četiri.

Naime, Matija je ostvario nominacije u čak četiri kategorije i to za Pjesmu godine za hit "Ptice", s kojim konkurira i u kategoriji Najbolje muške vokalne izvedbe, zatim za Najbolji pop album godine za album "Izbirljivo i slučajno" i za Najbolju vokalnu suradnju u pjesmi za duet s Markom Kutlićem "Zaplesala je s ljetom".

Nika ove godine nije ostvarila nijednu nominaciju, no svejedno nije skrivala sreću zbog uspjeha svojeg dečka. Oboje su i inače jedno drugom velika podrška, a skupa i stvaraju.

"Za sada surađujemo na njezinim pjesmama, ja kao koautor, a ona kao kantautor", kazao je prošle godine Matija za DNEVNIK.HR.

Za In Magazin je otkrio i pokoji detalj o njihovoj vezi, ali i mogućem duetu.

"To je sve toliko opušteno, to je toliko normalno. Pred kamerama se zezamo i malo izvrijeđamo. Gostujemo si na svirkama. Ja njoj kažem ako ćemo snimiti pjesmu, onda će to biti jako intimno i jako kul. Ne smije biti hit, mora biti baš za sladokusce", ispričao je Cvek.

Faruk iz "Lud, zbunjen, normalan" tuguje zbog gubitka voljene osobe o kojoj je brinuo zadnjih godina +7

Što joj se dogodilo? Nekad najpoželjniju plavušu paparazzi ulovili natečena lica koje je uporno pokušavala sakriti +26