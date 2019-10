Otac Beyonce Knowles, Mathew Knowles boluje od raka dojke.

Obitelj jedne od najpopularnijih pjevačica Beyonce Knowles ovih dana prolazi kroz teško razdoblje, nakon što su primili vijest da otac Mathew Knowles boluje od raka dojke o čemu je i sam javno odlučio progovoriti.

67-godišnji Mathew je u intervjuu s Michaelom Strahanom u emisiji "Good Morning America" otkrio je kako boluje od teške bolesti i to na prvi dan mjeseca listopada koji se diljem svijeta obilježava kao mjesec podizanja svijesti o raku dojke.

Mathew je inače poznat i kao menadžer koji je bio uz grupu Destiny's Child's, čija je članica bila i Beyonce, od samih njezinih početaka. Točnije 1995. godine napustio je posao prodavača medicinske opreme kako bi se usredotočio na kćerinu glazbenu karijeru.

Nedavno je otkrio kako je jako blizak i povezan s Beyonce kao i s drugom kćeri Solange, ali i da mu je ponekad teško prelaziti iz očinske u onu poslovnu, menadžersku ulogu.

"Imam sjajan očinski odnos s Beyonce, ali ne samo s njom, već i s talentiranom Solange, koja je također dobitnica Grammyja i imala je album koji se našao na vrhovima top ljestvica. Ljudi se ponekad prave kao da ona uopće ne postoji. Najveći izazov bio mi je odvojiti očinsku ulogu od menadžerske. To je jako teško u glazbenoj industriji. Kada bih ponovno odlučio sve raditi, ne bih ništa mijenjao jer vjerujem kako je neuspjeh prilika za rast i razvoj, a ne razlog za odustajanje. Većina ljudi kada griješi, žele odustati od svega umjesto da iz toga nešto nauče", objasnio je.

U intervjuu za The Mirror iz 2011. godine bivša članica grupe Destiny's Child's, LaTavia Roberson otkrila je koliko je mnogo Mathew tražio od svih njih.

"Zvali smo ga Joe Jackson. Nikada nije bio nasilan prema nama ali bio je vrlo strog. Beyonce je bila jedina hrabra i jedina koja mu se usudila suprostaviti. Naporno smo radili, stalno smo imale probe, a ljeti bi boravile u kampu koji je bio organiziran u sklopu njegova doma u Houstonu", izjavila je bivša članica grupe.

LaTavia i LeToya Luckett završile su suradnju s Knowlesom nakon što ih je zamijenio s Michelle Williams i Farrah Franklin u video spotu za pjesmu "Say My Name" iz 2000. godine.

11 godina nakon toga Beyonce i Mathew su prekinuli poslovnu suradnju jer je ona pokrenula vlastitu menadžersku kompaniju Parkwood Entertainment.

Mathew se s Beynonceinom i Solangeinom majkom vjenčao 1980. godine, a razveli su se 2009. nakon što je ona predala zahtjev za razvodom zbog nepomirljivih razlika u osobnosti.