Matea Jelić i Toni Kanaet snimljeni su zajedno na Sinjskoj alci gdje su sjajno raspoloženi pozirali fotografima i pozdravljali obožavatelje.

Ovogodišnja Sinjska alka okupila je brojne gledatelje pa tako i one dobro nam poznate, među kojima su se našli i naši olimpijci Matea Jelić i Toni Kanaet koji su zajedno snimljeni na tribinama.

Oboje su bili sjajno raspoloženi i sa smiješkom su pozdravljali obožavatelje i fotografe te još jednom pokazali da kao bivši ljubavni par sjajno funkcioniraju i kao prijatelji. Naime, Matea i Toni bili su u vezi prije četiri godine, istovremeno kada su bili i sparing partneri, a njihovi treninzi bili su poprilično žestoki.

"Uglavnom on mene razbije na sparinzima. Često me udari, pa se ja malo naljutim i krenem još jače, pa me on još više pogodi i onda sam gotova, ali na kraju sam dobro. Jedanput mi je i slomio nos. Puno mogu izvući iz njih, on je puno brži i jači od mene, nijedna cura nije takva, pa mi je lakše u borbama", izjavila je bila Matea tada za 24 sata.

Njihova ljubavna priča ipak nije preživjela, ali zato ona prijateljska jest u što smo se mogli uvjeriti i ovih dana. Toni je za portal Dalmacija danas nedavno priznao kako je njegovo srce slobodno i da trenutačno nema vremena za djevojke što je posebno razveselilo njegove brojne obožavateljice i pratiteljice na društvenim mrežama na kojima često dijeli svoje atraktivne fotografije.