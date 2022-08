Mate Bulić i Maja Šuput nastupali su na jednoj svadbi i tako se sastali nakon dugo vremena, a oboje su to zabilježili na društvenim mrežama.

Legendarni pjevač Mate Bulić nakon duge i teške borbe s posljedicama korone, vratio se poslovnim izazovima i zapjevao u duetu s kolegicom Majom Šuput.

Na svom Instagram profilu pohvalio se zajedničkom fotografijom na kojoj poziraju sretni i zagrljeni nakon dugo vremena. Naime, zajedno su zapjevali na jednoj svadbi i tako se prisjetili svog dueta "Dvije lude".

Mate je na sebi imao bijelu lanenu košulju i crne svečane hlače, dok je Šuput zablistala u kratkoj crno- bijeloj haljinici s mnoštvo tila u donjem dijelu.

"Dvije lude za nas kažu", napisao je Bulić.

A istu fotografiju podijelila je i sama Maja koja je napisala: "Jedna s backstage sa svirke večeras".

"Pa i ja sam tu negdje", javila se oduševljeno dizajnerica Matija Vujica.

Matini i Majini obožavatelji bili su presretni jer su pjevača vidjeli u radnoj akciji i sretnog:

"Samo nek nam je Mate dobro", "Wow, nismo ga dugo vidjeli", "Neka nam je Mate živ i zdrav", "Bogu hvala nek nam je Mate dobro".

Iza njega je teško životno razdoblje, kojeg se, kaže, nerado prisjeća. Nakon uspješne dvoranske turneje 2020. godine, pjevač se zarazio koronavirusom, a oporavak traje i danas.

U intervjuu za In Magazin pjevač je otkrio i detalje vezane uz težak period koji je proživio:

"Bože moj nakon skoro dvije godine, točnije godinu i 9 mjeseci - jesam li ja taj koji je bio prije te korone? Kad mi kažu da 6 mjeseci uopće nisam na noge izišao, svi su mi rekli posebno moja obitelj koja je bila uz mene, moja žena koja mi je bila desna ruka ona mi je pričala ali ja se ne sjećam ništa. Pitali su je li ja išta pamtim iz tog dijela - ja sam samo rekao, ružne snove koji su tada bili", priča Mate.

Za oporavak, pjevač kaže da su najzaslužniji liječnici, ali i supruga, uz kćerke koje su uvijek bile uz njega. U onom najgorem razdoblju kada je bio bez svijesti, priznaje nam, unuci su mu davali snagu da se nastavi boriti.

"Posebna snaga su mi bili njih dvojica. Kad mi je žena rekla kad sam bio u toj komi i kad su mi spominjali njih da su mi suze polazile, malo sam emotivan, ali to je tako. Čovjek ne može doći i reći da to mi je snaga, ali bila mi je snaga, unuci su svakom od nas tko je djed i baka na prvom mjestu i to ja tako gledam", kaže Mate.

