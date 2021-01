Tim Mate Bulića, pjevača kojeg nazivaju kraljem dijaspore, tražio je da se poštuje privatnost pjevačeve obitelji i istaknuo da se mole za njegov brzi oporavak.

Tim Mate Bulića (63) oglasio se oko mjesec dana nakon što je izvijestio javnost da je pjevač završio u bolnici zbog koronavirusa.

"Molimo vas da ne širite neprovjerene informacije. Mate je još uvijek u bolnici i svi se molimo za njegov brzi oporavak. Ljubazno vas molimo da poštujete privatnost obitelji i u ovim teškim trenucima za njih da ih nepotrebno ne uznemiravate. Hvala vam. Tim Mate Bulića", objavili su na Bulićevu službenom profilu na Instagramu.

Mnogi su pratitelji poželjeli pjevaču brz oporavak u komentarima. Inače, početkom prosinca Matin je tim izvijestio o njegovu zdravstvenom stanju također na Instagramu.

"Dragi prijatelji, hvala vam na svim porukama koje smo primili ovih dana. Istina je, Mate je zaražen koronavirusom i od ponedjeljka je u bolnici. Trenutačno prima kisik, ali hvala dragom Bogu, nije na respiratoru. Htjeli bismo skrenuti pažnju na to da bolest ne bira i da se što više pazite i pridržavate mjera kako biste zaštitili sebe i sve oko vas. Prioritet nam je Matin oporavak i na to smo svi usredotočeni. On trenutačno nema mobitel sa sobom, stoga ne prima pozive i poruke. Još jednom hvala svima koji su javili kako mole za Matu. U molitvama za brzim ozdravljenjem su nam svi koji se bore s ovom opakom bolešću", napisali su.