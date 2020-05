"Prije nekoliko godina dijete joj nije bilo prioritet, no to se promijenilo", tvrdi izvor blizak Mary-Kate Olsen te dodaje kako su problemi u braku počeli upravo zbog širenja obitelji.

Glumica Mary-Kate Olsen prije nekoliko je dana objavila kako je zatražila razvod od 17 godina starijeg Oliviera Sarkozyja, a izvor blizak paru otkrio je razloge rastave.

"Prije nekoliko godina dijete joj nije bilo prioritet, no to se promijenilo", tvrdi izvor te dodaje kako su problemi u braku počeli upravo zbog širenja obitelji. Mary-Kate je htjela dijete, no Olivier, koji s bivšom suprugom Charlotte ima dvoje odrasle djece, to nije želio, piše People.

Olsen je htjela razvod zatražiti još u travnju ove godine, no zbog pandemije koronavirusa to nije mogla učiniti. Prije nekoliko dana zatražila je hitnu rastavu, a prema navodima svjetskih medija, Olivier ju je izbacio iz njihova stana.

Francuski bankar imao je 42 godine kada je 2012. započeo vezu s Mary-Kate, koja je u to vrijeme imala 27 godina. Vjenčali su se tri godine kasnije, a kada su stali pred oltar, Mary-Kate je imala 30, dok je Olivier imao 45 godina. Kako mnogi pretpostavljaju, pred njima je zaista ružan razvod.