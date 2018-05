Marty Kudelka, koji je 2007. i 2013. osvojio MTV-jevu nagradu za najbolju koreografiju u glazbenom spotu, i to za pjesme Justina Timberlakea ''My Love“ i ''Suit&Tie'', stiže u Hrvatsku.

Kudelka je 2007. i 2013. osvojio MTV-jevu nagradu za najbolju koreografiju u glazbenom spotu, i to za Justinove pjesme ''My Love“ i ''Suit&Tie“. Uz to, još je pet puta bio nominiran za nagradu MTV VMA, koja je jedna od najprestižnijih svjetskih nagrada za plesnu koreografiju. Nedavno je Timberlake uz svoj tim plesača i koreografiju Martyja Kudelke nastupao na najvećoj svjetskoj pozornici, i to u poluvremenu Super Bowla koje je pratilo više od 103 milijuna ljudi.

Marty Kudelka je Justinu Timberlakeu glavni koreograf za glazbene spotove, televizijske nastupe i solo turneje, a radio je i s drugim popularnim izvođačima poput Mariah Carey, Jenifer Lopez, Pink, Janet Jackson, One Direction, Jasonom Derulom i mnogim drugima. Kao jedno od najprominentnijih imena u plesnoj industriji bio je gost američkih emisija „Dancing with the stars“ i „So you think you can dance“, a uskoro će posjetiti Hrvatsku kao član žirija DanceStar World Finals. Uz to, režirat će i koreografirat video projekt koji svake godine donosi najbolje od najboljih plesača koji se natječu u finalu turnira. Ova nevjerojatna prilika nudi plesačima jedinstven doživljaj rada s jednim od najboljih koreografa današnjice.

DanceStar World Finals je završnica jednog od najvećih natjecanja u plesu koje okuplja više od 7,000 najboljih i najtalentiranijih plesača iz cijelog svijeta. Nakon kvalifikacijskih turnira u Austriji, Bugarskoj, Mađarskoj, Filipinima, Rumunjskoj, Slovačkoj, Južnoj Africi te Hrvatskoj, veliko finale u Poreču mladim će plesačima biti ne samo natjecanje, već i druženje i učenje od najboljih svjetskih plesača. Poreč će tako na pet dana postati plesni centar svijeta, a uz Martyja Kudelku članovi žirija bit će i druga eminentna imena s plesne scene Almira Osmanović, Paul Modjadji, Roy Douan, Sten Kuth, Željko Božić, Axel Olzinger, Eztwins, Hans Tappendorff, June Tappendorff, Matic Zadravec, Zoltan Katona, Murray Grant, Mariano Carlini i Dylan Mayoral.

Porečka Plava Laguna je ponosni partner DanceStar World Finals već godinama.

''Ponosni smo što je Marty Kudelka prepoznao važnosti i veličinu našeg DanceStar World Finala i što će kroz petodnevni boravak u Poreču kroz radionice i edukacije od njega moći učiti više od 7,000 mladih plesača iz cijelog svijeta. O samoj veličini našeg događaja govori i činjenica da će svoj tim pratiti nacionalna televizija iz Filipina, a posjetit će nas i mnogi drugi svjetski mediji'', ističu organizatori.