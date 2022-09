Martina Tomčić zablistala je u prvoj emisiji showa Supertalent i već pokupila brojne komplimente na račun izgleda i ljepote.

Martina Tomčić je uoči prve emisije showa Superalent na svom profilu na Instagramu objavila fotografije na kojima pozira u elegatnoj ružičastoj kreaciji, za što je dobila niz komplimenata i lijepih pohvala.

"Ne brojim više sezone, već količinu osmjeha, zabave i emocija! Supetalent jedan jedini neponovljivi show koji gledaju i zakleti protivnici istog", napisala je Martina uz objavu.

"Obožavam te", "Wow", "Predivna", "Krasna si", "Diva", "Baš ti dobro stoji", "Divna, zbog tebe samo i gledam taj show", "Jako lijepa žena", poručili su joj pratitelji u komentarima.

Martina je kroz nekoliko sezona najgledanijeg showa na svijetu dobila nadimak i one najstrože, a evo kako je to komentirala u razgovoru za DNEVNIK.HR.

"Uvijek volim reći da je istina u očima promatrača, no s druge strane postoji samo jedna istina za svakog od nas. Ja ću reći da sam i stroga i realna. Međutim, mislim da je strogoća u današnjem društvu i više nego poželjna, pa ne promatram to što sam najstroža članica kao negativan kontekst, nego dapače, ponekad to doživim kao jako lijepi kompliment", priznala je Martina.

Iza nje je nekoliko uspješnih sezona, a isto tako i puno lijepih uspomena.

"Uvijek me najviše potrese, u onom lijepom smislu, emocija koju kandidati ili samosvjesno iznesu na pozornici ili je mi na neki način isprovociramo. Takvih je momenata u mojih prethodnih pet sezona bilo pregršt, a pritom ne mislim da je emocija nužno samo ono što nam izmami suze jer ponekad čak i gutamo suze, ali je cijelo tijelo u predivnom stanju koje se pamti niz godina", zaključila je.

