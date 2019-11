Opernu divu Martinu Tomčić gledamo u žiriju "Supertalenta", a sada je otkrila kako joj početak karijere zbog jednog događaja nije bio lak.

Opernu divu Martinu Tomčić Moskaljov u žiriju "Supertalenta" gledamo već četvrtu sezonu.

Uvijek direktna i iskrena Martina nedavno je u intervjuu za Story otkrila kako ipak nije sve u njezinoj glazbenoj karijeri bilo med i mlijeko te je i ona na početku doživjela jednu veliku neugodnost.

"Imala sam 19 godina kada sam dobila prvi angažman u operi u Grazu u Mozartovoj 'Čarobnoj fruli'. Dobila sam ugovor u premijernoj postavi kao mala operna zvijezda u usponu. Intenzivno sam se tijekom priprema predstave družila s dirigentnom i nekoliko kolega. Meni je to bio posve novi svijet, čaroban. Događale su se večeri, razgovaralo se o umjetnosti, ali ta je bajka pokazala i drugo lice", započela je Martina.

"Jednu večer spomenuti dirigent dopratio me do haustora zgrade u kojoj sam stanovala i ponudio da me prati u stan. O toj neugodnoj situaciji prvi put govorim u javnosti. Dakle, bilo je oko 23 sata, sutra smo imali generalnu probu i na njegovo pitanje odgovorila sam da znam valjda sama doći do svojeg stana. Ujutro sam došla u kazalište, otišla u garderobu na šminku jer imala pola sata prije početka probe. Tada me pozvao ravnatelj opere na razgovor. Samo mi je rekao: 'Skini šminku i dođi.' Sve mi je bilo jasno..."

Martina je dobila cijeli honorar, no nije otpjevala nijednu predstavu jer je hrabro uprla prstom u krivca. Srećom po nju, zaredali su joj se drugi angažmani, a sve ostalo je povijest.