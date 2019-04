Martina Stjepanović bit će jedna od sudionica humanitarne utrke "Wings for Life" koja će biti održana u Zadru.

Kao dio tima Nove TV u utrci "Wings for Life" u Zadru ove godine sudjeluje i domaća glumica Martina Stjepanović koju gledamo u ulozi Lidije Masle u serije "Na granici".

Uoči utrke koja će biti održana 5. svibnja razgovarali s Martinom o njenim motivama prijave i važnosti održavanja zdravog načina života.

O samom sudjelovanju nije previše razmišljala, kako jaže, odlučila je odmah sudjelovati.

"Kada sam dobila upit o sudjelovanju na utrci, nisam ni najmanje dvojila. Odmah sam pristala na taj izazov. Ono što me potaknulo na sudjelovanje je to što je ova utrka humanitarnog karaktera. Glavni cilj utrke je skrenuti pažnju na ozlijede leđne moždine i prikupiti sredstva za istraživanja kojima bi se došlo do pronalaska lijeka", objasnila nam je Martina.

Zanimalo nas je i kako se priprema te ima li neke posebne metode.

"Nisam netko tko se aktivno bavi trčanjem, tako da sam u svoju svakodnevnu rutinu vježbanja, uvela malo vise trčanja i pojačala vježbe kondicije. Otrčim 15-ak minuta za zagrijavanje prije treninga. Zbog snimanja i drugih obaveza nisam više toliko redovita na treninzima kao prije, ali se trudim trenirati što češće. Vremenom sam shvatila da je sve pitanje dobre organizacije", otkrila nam je Martina.

"Stignem. Nekad možda ne toliko koliko bih željela, ali određena razina svijesti i brige o vlastitom zdravlju mora postojati uvijek. Prije svega to dugujemo sebi, jer kad imamo zdravlje možemo sve", zaključila je.

Martina je svijest o angažiranju Hrvata u ovakve i slične akcije ocijenila pozitivnom.

"Čini mi se kako se ta svijest počela sve više buditi i stvarati među nama. Sad ju samo trebamo širiti i poticati. Samo na ovom humanitarnom projektu koji se održava 5.svibnja sa startom u Zadru, sudjeluje čak 9 tisuća trkača", izjavila je.

Ona je za svoj angažman u humanitarnoj akciji dobila veliku podršku prijatelja i obitelji, a pridružit će joj se i neki od kolega.

"Dobila sam punu podršku od najbližih, a neki od njih će i sudjelovati u utrci. Moji dragi kolege Lucia Glavich Mandarić i Dino Rogić također su podržali ovu akciju i prijavili se na sudjelovanje", izjavila je.

I na kraju, Martina nam je otkrila kakva su njezina očekivanja od utkre i čemu se najviše veseli.

"Mislim da će to biti prekrasno iskustvo i atmosfera koju zaista treba doživjeti. Već sada se veselim samo od pomisli da će u istom trenutku na tisuće ljudi trčati skupa sa istim ciljem, da učinimo ovaj svijet boljim", zaključila je glumica.