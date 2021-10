Marta Prnjić želi se baviti pjevanjem, a za odskočnu dasku odabrala je pozornicu Supertalenta. Pogledajte kako je žiri reagirao na njezin nastup!

Marta Prnjić se na Supertalent prijavila da pokaže svoj talent pjevanja.

Ova 19-godišnja djevojka iz okolice Varaždina završila je školu za prodavačicu te se dodatno školovala za kozmetičarku, no cilj u životu joj je ipak nešto drugo. Prije nastupa požalila se kako joj je osnovna škola bila najgore razdoblje u životu.

"Osnovna škola mi je bila najgore razdoblje, proživljavala sam bullying. Moguće jer sam bila drugačija, nikada se nisam pokušavala uklopiti. Bojala sam se ići u školu, ali tu sam imala roditelje koji su mi bili podrška. Ja sam izbjegavala ići, ali shvatila sam da to sve moram ignorirati i složiti si život kako hoću. Jedini moj cilj je pjevanje, jedino zbog čega sam sretna je pjevanje. Uvijek sam smatrala da je glazba tu da me spasi. Doživjela sam neko prosvjetljenje da se tu prijavim, strah me, ali evo", rekla je Marta.

"Bilo je nekih sitnih nespretnosti", poručio joj je Janko nakon nastupa.

"Vokal je prelijep, moćan, ali treba puno raditi", kratka je bila Martina. "Jedno prekrasno iznenađenje za nekoga tko pjeva po kući, jedina moja veća zamjerka je to što kada nisi pjevala si gledala u pod", istaknula joj je Šuput.

19-godišnja Marta još je ranije naglasila kako joj je jasno da mora sve iz prošlosti odbaciti i posvetiti se sebi da posloži život kako ona hoće.