Radi se o vojvotkinji Meghan Markle i njezinom bliskom prijatelju Markusu Andersonu.

Duo se prvi put upoznao u Torontu 2011. godine kada je ona snimala seriju "Suits" koja ju je i proslavila.

Radi se o vojvotkinji Meghan Markle i njezinom bliskom prijatelju Markusu Andersonu koji je poznat i kao "drugi najvažniji muškarac u njezinom životu".

Markus je uz Meghan bio i tijekom njezinog prvog javnog izlaska s Harryjem 2017. godine, ali i na nedavnom luksuznom darivanju djeteta u New Yorku.

"Što bih ja bez tebe, moj voljeni i nevjerojatno zabavni prijatelju koji si mi najveća podrška. Jako te volim", jednom mu je prilikom javno poručila Meghan prije nego što je postala dio britanske kraljevske obitelji.

Radi se o 41-godišnjem Kanađaninu koji čuva sve njezine tajne i koji je iz malog grada krenuo u London gdje je dobio svoj prvi posao kao konobar popularnog kluba Soho House. Malo po malo, počeo je sklapati prijateljstva s brojnim slavnim osobama te postajao sve poznatiji i uspješniji.

Kako prenosi The Daily Mail, upravo je on upoznao Meghan s bogatim i utjecajnim prijateljima, jer u vrijeme njihovih prvih susreta Meghan nije bila poznata glumica.

Navodno je upravo Anderson upoznao Meghan i bračni par Clooney, ali i vojvotkinju i njezinu najbolju prijateljicu Jessicu Mulroney, snahu bivšeg kanadskog premijera Briana Mulroneyja. Koliko je duo blizak govori i podatak kako Meghan svog prijatelja naziva "ujakom" njezinih pasa Guya i Bogarta.

Anderson je vojvotkinji bio rame za plakanje kada se 2013. godine rastajala od prvog supruga Trevora Engelsona, no dogovarao joj je i spojeve s utjecajnim muškarcima koje je imao na svojoj kontakt listi. Ipak, Anderson je postao još povezaniji s Meghan 2016. godine kada je glumica upoznala svog sadašnjeg supruga, a navodno im je on pomagao da njihovi susreti u početku budu tajni, i to ne samo u Kanadi, već i u Londonu.

Anderson je i dalje dobar prijatelj brojnih zvijezda, no Meghan mu je postala najbliža prijateljica, posebno otkad je dio jedne od najutjecajnijih obitelji na svijetu. "On ima nevjerojatne kontakte, vrlo je šarmantan, ali i diskretan. On nikada ništa ne otkriva niti komentira", otkrio je izvor dotičnom, pa ne čudi da je popularan prijatelj zvijezdama.

Pitanje je samo koliko ovdje govorimo o prijateljstvu, a koliko o poslu...