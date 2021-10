Marko Tolja našao se pred Mijom Kovačić i Idom Prester u novoj epizodi serijala "Fakap" u kojoj im je zapjevao i dobro poznati narodni hit!

Pjevač Marko Tolja hrabro se odazvao pozivu u serijal "Fakap" u kojem je Miji Kovačić i Idi Prester odlučio ispričati neke svoje dosad neotkrivene i zeznute životne situacije.

"Imao sam jedan veliki fakap. To je bilo najavljeno kao grandiozni spektakl i to su ukinuli nakon prve epizode", prisjetio se Marko svog showa koji je propao i priznaje kako mu je to ozbiljno psihički i financijski naškodilo, ali uspio je to nekako prebroditi.

"Imao sam sreću što sam malo prije toga prohodao s mojom današnjom suprugom, koja me stvarno izvukla jer me depresija uhvatila", priznao je pjevač i dodao da su posebno teško pali negativni komentari fanova, a uslijedilo je i desetak otkazanih svirki zbog cijele situacije.

"To je zapravo moj fakap", zaključio je Marko.

Marko je priznao i da je većina njegovih fakapa vezanih uz njegov dugi jezik, otkrio je i zašto mu se zbog Rusa smijala cijela ekipa na jednom snimanju, ali i kakvi su mu se padovi događali na pozornicima.

Pokazao je i svoju odvažnost pa prihvatio izazov koji su mu Mia i Ida pripremile, a to je bilo ni više, ni manje nego pjevanje narodnjaka. Zato u videu pogledajte i poslušajte kako zvuči "Prvi poljubac" Halida Bešlića u Markovoj izvedbi.

"Dobar si, pa zaradit ćeš ti nešto para u životu", pohvalila ga je Ida.

Novu epizodu "Fakapa" ne propustite u četvrtak u 18 sati na showbuzz.hr-u!