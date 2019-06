Marko Mrkić oglasio se na Instagramu nakon finala showa "Ples sa zvijezdama".

Profesionalni plesač Marko Mrkić, kojeg smo gledali u ulozi plesnog partnera instruktorice fitnesa Viktorije Đonlić Rađe u showu "Ples sa zvijezdama", oglasio se na Instagramu nakon nedjeljnog finala i u emotivnom statusu objasnio kako se osjeća.

Poznat po smislu za humor i kratkim urnebesnim vicevima, Marko je i ovaj put uspio nasmijati svoje brojne pratitelje na toj društvenoj mreži, ali i raznježiti ih, s obzirom na to da je dao do znanja da se osjeća kao pobjednik, i to samo zato što je Viktoriju dobio kao plesnu partnericu.

"Ovaj rolerkoster emocija još me pere, iako nikad nisam bio kreativniji i iskreno ne znam otkud mi entuzijazam za projekte koji kreću - žao mi je što je završilo. Trenutak kada produkcija spoji Viktoriju s mentorom, on je pobijedio show i nema veće istine od toga. S Viktorijom prolaziti to hodočašće svake nedjelje u Jadran Filmu, je u pi*** materinu bilo prekrasno. Mijenjao ne bih nikad ništa jer jasno je sve od starta. Pobjednik showa se znao od prvog dana, to sam ovog puta bio ja. Zbog Viktorije", napisao je.

U komentarima mu se javila Viktorija, ali i brojni njegovi fanovi.

"Bravo, Marko, moj si pobjednik", "Savršeni oboje", "Divno vas je gledati", "Baš ćete mi falit", "Baš ste razvaljivali iz tjedna u tjedan", "Apsolutni pobjednici", "Predobro namješteno", samo su neke od poruka koje je dobio od pratitelja i obožavatelja.