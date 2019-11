Iris Cekuš nakon 15 godina u modelingu dobila je priliku probati nešto novo, a i Marko Mrkić odmaknut će se od poznatih plesnih voda. Ovaj dvojac petkom ćemo gledati u ulozi voditelja emisije IN magazin.

U voditeljske vode ulaze Marko Mrkić, karizmatični i duhoviti plesač kojeg je publika upoznala u hit zabavnom showu ''Ples sa zvijezdama'' i poznati svjetski model Iris Cekuš.

Marko i Iris kao voditeljski par vodit će najgledaniju lifestyle emisiju IN magazin petkom, dok ćemo u ostalim danima u voditeljskim ulogama i dalje vidjeti Renatu Končić Mineu ili Miu Kovačić. Prvu emisiju Marko i Iris vodit će 8.studenog.

''Nakon 15 godina u modelingu dobila sam priliku probati nešto novo što mi se sviđa i odlučila sam iskušati samu sebe i na tom području. Veselim se novom iskustvu koje mi voditeljski posao donosi. Ekipa na Novoj TV mi se svidjela na prvu i to je također bio jedan od razloga radi kojih sam se odlučila upustiti u novu avanturu. Moj posao modela s internacionalnom karijerom ću i dalje obavljati, i dalje putujem skoro svaki tjedan, ali sigurna sam da ću s dobrom ekipom koju imam na Novoj TV uspješno uskladiti svoj dosta gust raspored'', izjavila je Iris.

'' Iako sam mislio da će mi vođenje plesne škole i tečajeva biti jedina ljubav, voditeljski posao na Novoj TV mi se čini kao nešto što bi opasno moglo konkurirati. Poslovi su vrlo slični, uglavnom ja nešto brbljam, ali na telki me bar možete stišati, a to je privilegija koju moji učenici nemaju'', izjavio je Marko Mrkić.

Emisija koja neprekidno ide više od deset godina od ove godine osim osvježenja u vidu spomenutog voditeljskog para donosi u pogledu novih rubrika kao i novih sezona već omiljenih.

Pod uredničkom palicom glavne i dnevne urednice Ivane Mandić i Svjetlane Matić novinari IN magazina Ana Vela, Ivana Nanut, Dijana Kardum, Aleksandra Keresman, Sanja Kuzmanović, Bojan Kosijer, Lana Samaržija, Maja Perica, Jelena Prpoš, Julija Bačić Barać, Davor Garić, Hrvoje Krolo, Anja Beneta, Paola Valić Bekić svakodnevno donose intervjue s brojnim zvijezdama domaće i svjetske showbiz scene, izvještavaju s raznih događanja, donose priloge iz gastro svijeta i ostalih lifestyle tema, a gledatelji nerijetko imaju priliku otputovati i u neke najskrivenije kutke svijeta. Zahvaljujući putopiscu i novinaru Goranu Joviću ovaj put IN magazin nas vodi na Island i Grenland, a očekuju nas i putopisi iz Australije i s Antartike.

Petkom gledatelji imaju priliku pratiti ''Trikovi su IN'' novinarke Anje Beneta. Poznati mađioničar Vladimir Štimac iz tjedna u tjedan gledateljima donosi zabavne minute uz prezentaciju trikova, a neke od njih će čak i otkriti gledateljima IN magazina.

IN magazin donosi i novu rubriku ''Spomenar'' u kojoj novinarka Julijana Bačić prelistavajući fotoalbume i osobne predmete uvodi gledatelje u skriveni i zapravo intimni svijet zvijezda. Na adresu IN magazina i dalje pristižu brojne molbe za iznenađenja koja gledatelji žele priuštiti svojim najbližima, tako da Minea nastavlja s rubrikom ''Zvjezdana iznenađenja'' te poziva sve one koji još nisu imali priliku upoznati svoje idole da se jave.

Paola Valić Bekić od ove sezone radi i zabavne intervjue s poznatim osobama te na svoj neposredan i jedinstven način otkriva manje poznate detalje iz njihovih života. Renomirani kuhar Ante Udovičić i Sanja Doležal donose brojne recepte u rubrici Kuhanje je IN.

Ante gledateljima prenosi svoje masterchef tajne, a Sanja u društvu brojnih gostiju za štednjakom također donosi inspiraciju za pripremu raznolikih ukusnih jela.

Davor Garić nastavlja sa svojim ''Paprenim kuglicama'' i škakljivim pitanjima, a u novim emisijama bit će zanimljivo vidjeti i tko će se sve odvažiti na ekstremni makeover i tako uz pomoć estetske kirurgije promijeniti svoj izgled, ali i život.