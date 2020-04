Kako izgleda život u kontejneru i kako početi ispočetka, nakon što u potresu ostanete bez doma? Odgovore na ova pitanja, putem svojeg youtube kanala, odlučili su dati Nevena i Marko Vukes. Oni su glumačko-glazbeni bračni par čiji je dom u okolici Marije Bistrice nastradao u potresu. Kako su iz te teške situacije ipak izvukli nešto pozitivno, otkrili su našoj Juliji Bačić Barać.

I oni su samo jedna od mnogobrojnih obitelji čiji se život promijenio prije mjesec dana kad je Zagreb i okolicu pogodio najrazorniji potres u posljednjih 140 godina. U zoru 22. ožujka gledali su kako im pred očima nestaje dom koji su zajedno stvarali.

"Prvi trenutak je bio ta nemoć zato što se normalno vežeš uz to što zajedno radiš sa svojom ženom i u jednoj sekundi izgubiš", izjavio je Marko.

"Sjećam se trenutka kada smo izletjeli van, Marko i ja smo bili zagrljeni i gledali kuću i sve kako je to treslo i onda je Marko rekao, izgovorio rečenicu "Bog nam je dao ovu kuću, Bog nam je može i uzeti", prisjetila je Nevena.

Ovaj mladi par ostao je bez doma u mjestu Globočec, nedaleko od Marije Bistrice, ali ne i bez želje da krenu ispočetka. Zato su svoju priču odlučili ispričat putem youtube kanala nazvanog "Naš novi početak“.

"U tom trenutku kad smo izgubili Nevena i ja svoj dom, shvatili smo da nismo sami na ovom svijetu i jednostavno smo zahvalili Bogu što smo ostali živi i zdravi", izjavio je Marko.

Uz pomoć općine Marija Bistrica, dovezen im je na upotrebu kontejner koji je postao njihov novi dom.

"U kontejneru se osjećam sigurno, oni su i dobro opremljeni, mi smo ga ispunili svojim najmještajem. Točno se sjećam trenutka u kojem su nam statičari dali papir, saopćenje da je naš dom za rušenje, da više nije siguran za život i u tom trenutku kad smo ostali sami u dvorištu bila je neka neobična tišina oko nas", otkrila nam je Nevena.

A samo dva dana ranije, svakodnevnica ovog glazbeno-glumačkog para izgledala je potpuno drugačije i tad je gotovo proročanski, Marko napisao emotivnu pjesmu "Prijatelju moj“.

"Kada sam čula riječi te pjesme počela sam plakati jer su me duboko dirnule i utješile u tom trenutku i onda je Marko došao u sobu i zatekao me kako plačem i uplašio se u tom trenutku, on je mislio da plačem što smo izgubili dom", rekla je Nevena.

Glumica Nevena nekad Ristić danas Vukes, zbog ljubavi se iz Beograda preselila u seosku idilu Zagorja, a gubitak doma u potresu ovaj par je još više zbližio.

"Nevena i ja nikad nismo bili bliže i duhovno, i kao prijatelji, i kao bračni par jer jedino što nam je ostalo je da jedno drugo imamo", zaključio je Marko.

Na svojem youtube kanalu prikazat će kako izgleda život u kontejneru, ali i sve etape obnove obiteljskog doma u kojem će vjeruju vrlo brzo ponovno nastajati neke nove pjesme i uloge.